斎藤工、はるな愛役抜擢の“18歳新人”を絶賛 本人との視聴秘話も「涙をされて抱き合っていた」
【モデルプレス＝2026/01/27】俳優の斎藤工が1月27日、都内で開催されたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」に、戸田恵梨香、瀧本智行監督、松本優作監督らとともに出席。共演者を絶賛する場面があった。
【写真】はるな愛役抜擢の18歳新人俳優
平成のテレビ界を代表するバラエティタレントのひとり・はるな愛を描いたNetflix映画『This is I』のトークパネルでは、過去に患者を救えなかったことで苦悩を抱える医師・和田耕治役で同作に出演する斎藤、松本監督、モデレーターの佐藤善宏氏が登壇。斎藤は「意味深いテーマを、こういった素晴らしい作品に関われたことを嬉しく思っています」と語った。
はるな愛を演じる望月春希に関しては、斎藤が「お会いした時にすごくまぶしかった」と語り、「役割としては果てしなく様々なものを背負わないといけないんですけど、でもそれを凌駕する本質的な強さみたいなものも同時に持ち合わせてくれていた」とコメント。「はるな愛さんという1人の人に出会ったことによって和田先生の人生もそこからさらに変化していった」とし、「僕にとっても、望月さんと対峙してお芝居をする上で、この人との出会いがその自分の人生のターニングポイントだった、と思えるような瞬間がありました」と続けた。
最後には斎藤が「完成したものをはるな愛さんと愛さんのお母様、そして和田先生のご家族と一緒に観させていただいて、観終わった後に両家とも涙をされて抱き合っていたんです。それが僕はこの作品の生まれた理由であり、ゴールでもあるなと思ったんです。全世界に届ける前に、1番届くべき人たちに届いたんじゃないかなと思っております」としみじみ。「この作品ははるな愛さんの物語であると同時に、はるな愛さんの夢を支えるということが夢になった、1人の和田耕治という男性の物語でもありますので、皆さんの心の奥に届くことを願っております」と呼びかけた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆斎藤工、はるな愛役俳優を絶賛
◆斎藤工、はるな愛との「This is I」視聴秘話
