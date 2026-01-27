¡Ö²èÌÌ¤«¤é¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¡Ä¡×IVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¤òÈäÏª¡ª²ÄÎù¤ÊÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¥¥å¥ó
IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢"¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤"À¸¥¯¥ê¡¼¥àSHOT
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë½ÀÆðºÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥À¥¦¥Ë¡¼¡×¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢À¶Á¿¤Ç²ÄÎù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Á¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþËÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅ·»È¡©¡×¡Ö²èÌÌ¤«¤é¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢2·î23Æü¤Ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE+¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£