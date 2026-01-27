「納豆チョコレート」バレンタイン限定の特別仕様に/フリーズドライのひきわり納豆がナッツのような食感に【B-GENKI公式オンラインストア限定】

熊本で納豆や豆腐、蒟蒻等を製造･販売するマルキン食品は、グループ会社「B-GENKI」の人気商品「納豆チョコレート」をバレンタイン限定仕様で販売する。B-GENKI公式オンラインストア限定で取り扱う。数量販売、なくなり次第終了。

【すべての画像を見る】バレンタイン限定 NATTO CHOCOLATEセットの中身はこちら

◆【バレンタイン限定】NATTO CHOCOLATE セット

【セット内容】

･NATTO CHOCOLATE Dark×1枚

･NATTO CHOCOLATE Matcha×1枚

※風呂敷ラッピング

【販売価格】

税込2,160円

【販売期間】

バレンタインシーズン限定

※数量限定･なくなり次第終了

【販売先】

B-GENKI公式オンラインショップ

〈納豆の栄養をそのままに、新しい食体験を提案〉

「納豆チョコレート」は、フリーズドライのひきわり納豆をチョコレートの中に練り込み、ナッツチョコのようなサクサク食感に仕立てたもの。フリーズドライのひきわり納豆は、納豆の栄養はそのままに、従来の納豆よりも匂いは控えめ。納豆が苦手な人･初めての人でも食べやすい仕立てだという。

今回の限定セットでは、カカオの深みを味わえる「Dark(ダーク)」と、ほろ苦さが心地よい「Matcha(抹茶)」の2種をセットにし、ラッピングには日本の贈答文化として根付く「風呂敷」を採用。風呂敷の使い方リーフレットも同梱した。

◆NATTO CHOCOLATE Dark

【価格】

40g、税込1,080円

グルテンフリー商品。カカオ分70%以上のハイカカオチョコレートを使用した、深い苦みと香りが特徴。食物繊維やカカオプロテイン、カカオポリフェノールが豊富に含まれている。

◆NATTO CHOCOLATE Matcha

【価格】

40g、税込1,080円

グルテンフリー商品。チョコレートにはベルギーで製造されたホワイトチョコレートと静岡県産の有機抹茶を使い、上品な苦みとクリーミーな口当たりに仕立てた。

■B-GENKI公式オンラインショップ

【すべての画像を見る】バレンタイン限定 NATTO CHOCOLATEセットの中身はこちら