【figma 陸八魔アル】 9月 発売予定 価格：11,800円

マックスファクトリーは、可動フィギュア「figma 陸八魔アル」を9月に発売する。価格は11,800円。

本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ゲヘナ学園所属、便利屋68の自称社長「陸八魔アル」をfigmaシリーズで立体化したもの。ゲーム内の衣装が再現され、肩にかけたコートやタイトなスカート、頭に浮かぶヘイローなどが再現されている。

表情パーツは「通常顔」、「何ですってーーー！！！？？？顔」、「目閉じ笑顔」、「焦り顔」の4種が付属する。また、オプションパーツとして「ワインレッド・アドマイア―」、「名刺」、「腕組みパーツ」ほかが付いてくる。

さらに、グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定特典として「愛用品『貴重な財布』」が付いてくる。

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.