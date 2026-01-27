エリーゼ S1とはまったく異なる世界観

モモ社製ステアリングホイール上のボタンを押すと、HPE SV R500の2.2L 4気筒エンジンが始動。即座に、ロータス・エリーゼ S1とはまったく異なる世界観が始まる。ポルシェ911 GT3以上に、エンジンが主張してくる。

【画像】ホンダ・エンジンにカーボンボディ SV R500 エリーゼ S1とS3 最新エヴァイヤも 全148枚

クラッチペダルを踏んで1速へ。以降は、ある程度スピードが出ていれば、アクセルペダルを軽く戻すだけでシフトアップできる。シフトダウン時は、左足ブレーキと同時に右足でアクセルをあおればOK。だが、筆者の身体にはヒール＆トウが染み付いている。



HPE SV R500（英国仕様）

SV R500でコースイン。最初の数周は、普段以上に集中する必要がある。LSDは硬く、タイヤが熱を持つまではアンダーステアが続き、ラインが外へ広がる。

カーボン製ブレーキは、充分温まらないと効きが弱い。とはいえ、ボディは軽くタイヤは細く、簡単にロックする。ゴムの白い煙が、足元の隙間からキャビンへ流れ込む。

求められる操り手の本気度や技術度

筆者が一番恐れるのは、シフトミスで崇高なエンジンを破裂させること。回転数の高さを考えると、一発でアウトだろう。それでも、モータースポーツ直系なフィーリングで、思わず笑顔が溢れる。ドライブトレインは、大パワーを求めている。

SV R500だけでなく、高精度でシリアスなスポーツモデルには、大抵スイートスポットと呼べる領域がある。ドライバーの操作は、単なる入力ではなく本能的になり、クルマと一体になった感覚が生まれる。



HPE SV R500（英国仕様）

その領域へ到達するには、操り手の相応な本気度や技術度が求められる。しかもSV R500は、ダウンフォースに余り頼らない。シャシー番号001が振られた今回のクルマの場合は、希少性から気持ちも引けがちだ。

多くのオーナーは、運転する興奮を味わいつつも、1歩手前のところで満足してしまうのではないだろうか。最後の晩餐のように、腹をくくって操り始めた時、37万5000ポンド（約7800万円）するエリーゼの真髄が顕になる。

間違いなくユニークな運転体験

その口火を切るのは、ほぼ慣性ゼロで回るエンジン。獰猛な性格が、深く記憶へ刻まれていく。咆哮へ数秒間包まれながら、9500rpmへ引っ張り、シフトアップ。心象は極めてダイレクトでソリッド。共鳴する吸気音が甘美に重なる。

エンジンへ慣れると、サーキットを驚くほどの速さで巡っていることへ気づく。最大トルクは、8600rpmで28.2kg-m。速度は急上昇を続け、中毒症状が現れる。



HPE SV R500（英国仕様）

今回のデモ車両は、HPE社を率いるダン・ウェブスター氏のお好みより、サスペンションが僅かに柔らかい。アクセルペダルの加減で、コーナリングスタンスは自在に調整できる。パワーとトラクションのバランスが素晴らしい。

常にドライバーへ優しいわけではない。恐らく、湿った路面では簡単に手に負えなくなるだろう。とはいえ、基本的な安定性は高く従順。情報豊かで反応が正確なシャシーを、操る自信は抱きやすい。運転体験は、間違いなくユニークだ。

興奮を極限まで追求したエリーゼの究極形

HPE社は、SV R500ほどシリアスではない、公道との親和性が高いR400やR300も提供予定とのこと。ボディはカーボン製ではなく、ロールケージが省かれ、通常のMTが組まれ、ダンパーもより一般的なものになる。それでも、価格は相応にするはず。

SV R500を仕上げるのに、現在の体勢では1年を要する。そもそも、注文できるチャンス自体が限られている。巨額の資金は必要だが、それを逃すと入手困難になる。



HPE SV R500（英国仕様）

2026年の自動車業界において、SV R500は無二の存在だろう。開発に延べ数万時間が投じられるような、ル・マン・プロトタイプ・レーサーの縮小版といってもいい。エリーゼの興奮を極限まで追求した、究極形といってもいい。

HPE SV R500（英国仕様）のスペック

英国価格：37万5000ポンド（約7800万円）

全長：3726mm（エリーゼ S1）

全幅：1701mm（エリーゼ S1）

全高：1148mm（エリーゼ S1）

最高速度：265km/h

0-100km/h加速：3.0秒（予想）

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：620kg

パワートレイン：直列4気筒2200cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：334ps/9000rpm

最大トルク：28.2kg-m/8600rpm

ギアボックス：6速マニュアル／後輪駆動



