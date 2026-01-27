アルミ製シャシー以外は別モノのエリーゼ

「R500を、運転が怖いクルマだと表現したくはありません。でも、最初は怖いかも」。真剣な表情で口にするのは、HPE社を率いるダン・ウェブスター氏だ。

【画像】ホンダ・エンジンにカーボンボディ SV R500 エリーゼ S1とS3 最新エヴァイヤも 全149枚

彼は、刑務所の設計に関わっていた元建築家。ロータス・エリーゼでレースを経験した後、ハイ・パフォーマンス・エンジニアリング社を創業している。当初はエンジンのチューニングガレージといえたが、独自のレストモッド・モデルを生み出すに至った。



HPE SV R500（英国仕様）

この黒光りするスペシャル・ヴィークル（SV）R500は、大枠ではエリーゼと呼べなくない。だが、実際はシルエット・レーサーに近いといった方が正しいだろう。

押出成形材のアルミニウム製シャシーはベース車から利用するものの、それ以外はほぼ別のコンポーネントで構成されている。ウインドウはポリカーボネイト製で、ロールケージがカーボン製サイドシルから突き出ている。それでも、公道は走行できる。

334psを生成し1万rpmまで回るホンダのK20

アンチロールバーにはブレードが備わり、負荷に応じて強度が変わる。これだけで、操縦特性は変化する。ヒューズやリレーは、独自開発の電子システムへ置換。エンジンに実装される多数のセンサーも、一元管理されている。

ブレーキはカーボンディスクで、2基のマスターシリンダーが備わる。ボールジョイントで結ばれるサスペンションも、新設計だ。



HPE SV R500（英国仕様）

ミドシップされるのは、334psを生成し1万rpmまで回るように手が加えられた、ホンダのK20自然吸気ユニット。排気音は凄まじく、耳栓必須なほど。ボディはカーボンファイバーで新しく焼成され、1台分の重さは5kgしかない。

ロータスの技術者がタイヤ4本のドゥカティを作るべく、開発作業を始めたのは1994年。そのロータス・エリーゼ S1より、車重は70kgほど軽い620kgとのこと。オリジナル以上に、スーパーバイクへ近いことは間違いない。

ツーリングカーレーサー風ディフューザー

息を呑むようなコンセプトで仕上げられたクルマながら、ガレージに佇む姿は控えめ。ボディは官能的にうねり、違いを主張するようなアイテムは一見するとない。ボディはセミグロスのブラックで、試作マシンのよう。リアウイングもない。

しかし、ナイトロン社製の調整式コイルオーバーキットが組まれ、通常のエリーゼ S1より車高は60mm低い。リアバンパーからは、ツーリングカー・レーサーのような巨大なディフューザーが突き出ている。その上の、チタン製エグゾーストも凄みを利かせる。



HPE SV R500（英国仕様）

エリーゼ S1は無駄なく作り込まれ、下手に改造すると動的能力を悪化させることになるが、その可能性は低いだろう。筆者が試乗する前、ウェブスターがサーキットでデモ走行してくれたが、極めて流暢に周回していたからだ。

才能のあるドライバーは、ジャジャ馬でも驚くほど滑らかに走らせることができる。だが、スリップとグリップの間の世界で、活き活きと駆け抜けているように思えた。

無数に施された細かな改良

ドライバー交代。筆者が運転席へ向かう途中、ウェブスターが3Dプリンターで出力されたエンジンマウントのことを話す。これにより、ドライブシャフトの位置が最適化され、CVジョイントの過熱を防げるとか。そんな細かな改良も、無数に施されている。

K20ユニットは、排気量が2.2Lまでボアアップされている。クランクは軽量な特注品で、コンロッドとピストンは鍛造品で、圧縮比は13：1。スロットルボディが気筒毎に組まれ、専用のハイカムは大径化されたバルブを15mm以上持ち上げるそうだ。



ハイ・パフォーマンス・エンジニアリング社のスタッフが掲げるカーボン製ボディパネル

ロールケージが組まれたコクピットへ、少し声を漏らしながら身体を押し込む。ティレット社製バケットシートへ身体を固定すれば、既に気分は高揚気味。シフトノブは、アルミの削り出し。正面には、メーター用の小さな液晶モニターが据えられている。

気になる走りの印象とスペックは、HPE SV R500（2）にて。