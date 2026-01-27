無印良品ノンワイヤー新作ブラ登場！体にあわせて支える快適設計

無印良品を展開する良品計画から、毎日の心地よさを大切にした新作インナーが登場します。「ノンワイヤー体にあわせて支えるブラジャー」は、締め付け感を抑えながらも美しいバストラインを叶える一枚。日常を整えるという無印良品らしい思想をベースに、素材や設計に細やかな工夫が詰め込まれています。ラクなのにきれいを叶えたい女性に注目してほしい新アイテムです♪

やさしく支えて痛くなりにくい設計

伸縮性のあるシリコンを使用し、ブラジャー全体がよく伸びる構造に。胸のふくらみに合わせて自然にフィットするため、浮きにくく、やさしいホールド感が続きます。

胸と胸の間やバスト脇には伸びにくい素材を挟み込み、胸流れを抑制。さらに脇部分の生地丈を長くすることで、脇肉をバストへ集めやすくし、すっきりとしたシルエットをサポートします。

体型を選ばない自然なフィット感

カップと表面生地を分けた構造により、ストラップを肩にかけた際に全体が伸び、胸に沿うようにフィット。

上向きのバストラインを演出します。パッド下部には厚みを持たせ、バストを下から持ち上げて中央に寄せる設計に。

綿混率を高めたストレッチ天竺素材を採用し、直接肌に触れる部分は一枚布仕様。縫い目の刺激を抑えたやさしい肌あたりも魅力です。

サイズ・カラー展開と商品情報

「ノンワイヤー体にあわせて支えるブラジャー」は、XS～XXLまで幅広いサイズ展開。カラーは黒・ネイビー・ライトブルー・サンドベージュの4色です。価格は2,990円（税込）。

体に沿う柔らかなカップと伸びるシリコンでしっかり支え、使用している綿はオーガニックコットン。1月26日(月)より、一部の無印良品店舗とネットストアで順次発売されます。

毎日に寄り添う無印良品の新定番

締め付け感を抑えながら、自然なバストラインを叶える「ノンワイヤー体にあわせて支えるブラジャー」。肌へのやさしさと機能性を両立し、日常使いにちょうどいい一枚です。

サイズやカラーも豊富なので、自分に合う一着がきっと見つかるはず♡インナーから心地よさを整えたい方におすすめの新作です。