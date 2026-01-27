25Ç¯¶å½£Ë¬ÆüµÒ¡¢²áµîºÇÂ¿¡¡ÄÌ¾ïÆþ¹ñ¼Ô¿ô483Ëü¿Í
¡¡2025Ç¯¤Ë¹Ò¶õÊØ¤äÄê´üÎ¹µÒÁ¥¤Ç¶å½£¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿Ë¬ÆüµÒ¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤¬Á°Ç¯Èæ13.5¡óÁý¤Î483Ëü4708¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ò½ü¤¤¤¿ÄÌ¾ïÆþ¹ñ¼Ô¿ô¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¶å½£±¿Í¢¶É¤¬27ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£±ß°Â¤ä¹Ò¶õÊØ¤Î¿·µ¬½¢¹Ò¤Ê¤É¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºòÇ¯12·î¤´¤í¤«¤é¹Ò¶õÊØ¤Î±¿µÙ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Öº£¸å¤Î¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¶õ¹ÁÊÌ¤Ç¤ÏÊ¡²¬¶õ¹Á¤¬ºÇÂ¿¤Î375Ëü5511¿Í¤À¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿·§ËÜ¸©¤Î·§ËÜ¶õ¹Á¤Ï29Ëü872¿Í¤È¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç59.9¡óÁý¤¨¤¿¡£