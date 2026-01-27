¡Úºå¿À¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿¹²¼æÆÂÀ¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡×¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØTIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES¡Ù¤¬³«ºÅ
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï27Æü¡¢¡ÖTIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES¡×(¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º)¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î100¼þÇ¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¡£
µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÀï¤¦¼çºÅ»î¹ç¤Î8·î7Æü(¶â)¤«¤é9Æü(Æü)¤ÎÃæÆüÀï¤È¡¢8·î18Æü(²Ð)¤«¤é20Æü(ÌÚ)¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃåÍÑ¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö±ð(¤Ä¤ä)¤òÍÞ¤¨¤¿¹õ=¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤È¡¢ßê¤á¤¤Î±ü¤Ë½É¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÉ½¤¹¡ÖßêÆ¼(¤³¤¦¤É¤¦)¡×¤òºÎÍÑ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆâ¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿½Å¸ü¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖßêÆ¼(¤³¤¦¤É¤¦)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Êâ¤à¡Ö¸×Æ»(¤³¤É¤¦)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯·è°Õ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º¸Âµ¤Ë¤Ï¡Öºå¿À¡×¤ÎÊ¸»ú¤ä¸×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î»É½«¤¬¤Û¤É¤³¤µ¤ì¡¢±¦Âµ¤Ë¤Ï²¦¼Ô¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë2025¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÇÛÃÖ¡£¶»¤Ë¤Ï³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡ÖOSAKA¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Î¡ÖO¡×¤¬Ë¹¾Ï¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¾¯¤·¥°¥ì¡¼¤¬¤«¤Ã¤¿¿§Ì£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤è¤ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Á´¿È¤¬Æ±¤¸¿§¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁ´°÷¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÃå¤¿»þ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£