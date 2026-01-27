３月に開幕する野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で、日本代表「侍ジャパン」にとって最大のライバルと目される米国代表は２大会ぶり２度目の優勝を目指し、「歴代最強」とも言えるメンバーが顔をそろえることになりそうだ。

米国代表の公式サイトには２６日現在で全３０選手中、投手１２人、野手１２人が掲載されており、野手はメジャーを代表する強打者が並ぶ。昨季２年連続３度目のア・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた通算３６８本塁打のジャッジ（ヤンキース）や、昨季大谷（ドジャース）を１本上回る５６本塁打を放ったナ・リーグ２冠のシュワーバー（フィリーズ）のほか、昨季６０発でア・リーグ本塁打王のローリー（マリナーズ）、ワールドシリーズ２連覇に貢献したスミス（ドジャース）という強打の捕手２人も名を連ねる。

これまで以上に強力となったのは投手陣だ。昨季のア・ナ両リーグでサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）投手となった左腕スクバル（タイガース）と右腕スキーンズ（パイレーツ）が参戦予定。昨季１５勝のウェブ（ジャイアンツ）、同１３勝のライアン（ツインズ）といった各チームのエース級も加わった。

前回の２０２３年大会でトラウト（エンゼルス）が務めた主将を、今回はジャッジが務める。「自分たちの国を代表する機会を得られるのは特別なこと。身の引き締まる思いだ」と強い思いを口にするジャッジ。ヤンキースで主将を務める３３歳が、米国代表でも精神的な柱となる。

米国は１７年大会では準決勝で日本を破り、悲願の初優勝を果たしたが、前回は決勝で日本に苦杯を喫した。試合はいずれも１点差。今回も対戦が実現すれば、息詰まる攻防が繰り広げられるに違いない。（ロサンゼルス支局 帯津智昭）