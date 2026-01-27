【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】公開処刑の義両親「出産おめでとう…」＜第23話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第23話 謝罪【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
お兄さんや遺影のお母さん……いろいろな人に背中を押され、お義父さんはセリナさんに謝ることができました。お義母さんも、本当はミアちゃんがかわいくてたまらなかったようですね。つまらない意地を張ってしまったばかりに、孫との大切な時間をたくさん失ってしまった……と深く反省した義両親。ここではじめて心からのお祝いの言葉をもらい、今までのわだかまりが少しずつ解けはじめるセリナさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
