¥Ñ¥ê¤Ç¾å±ÇÃæ¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤Ç¥Ñ¥Á¥ê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÂÚºßÃæ¤Î¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂôÎ¼¡õSTAFF¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è´Û¡£¡Ö¥Ñ¥êÂÚºß48»þ´Ö¡Ê¤·¤«¡Ë¤ÎµÈÂô¤¬µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¤Ë #¹ñÊõ ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿±Ç²è´Û¤Ø¡×¤È¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÊ©ÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ËÐÊ¤àµÈÂô¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¡ØKabuki¡Ù¤È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëteamµÈÂô¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤¿³¬ÃÊ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëµÈÂô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡µ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡¢ËÜ¿Í¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÊýŽ¥Ž¥Ž¥¡ª¤¤¤ÞÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤Î¤ÏKikuo¤Ç¤¹¤èŽ¥Ž¥Ž¥¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¡×¡Ö³¤³°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ë¤Î¶»Ç®¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Î±Ç²è´Û¤Ë¥Û¥ó¥â¥Î¤Î´îµ×Íº¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¤Î¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¡¼¡¼¤Ã‼︎²£¤Ë¤ª¤ë¤Î¡¢´îµ×Íº¤ä¤Ç¤§¤§¡¼¡¼¤Ã‼︎‼︎¡×¡Ö°ì¤Ä¤Î²èÌÌ¤Ë´îµ×Íº»°¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢´¶ÌµÎÌ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£