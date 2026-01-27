ÌîµåÁª¼ê¤È·ëº§À¸³è10Ç¯¢Í42ºÐ¤Ç20ÂåÃËÀ¤Èà»ÒÏ¢¤ìºÆº§á19ºÐÌ¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î¿·»³Àé½Õ¤Ë¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð´éÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
ÃÂÀ¸Æü¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ
¡¡2023Ç¯¡¢42ºÐ¤Î»þ¤Ë14ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿45ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³¤â¤¢(19)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¿·»³Àé½Õ¡£14Æü¤Ë45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Àé½Õ¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤½¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤ÖÂç»ö¤ÊÆü¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¾Ð¤¤â²¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤ä»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹‼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ì¼¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¤Ê¿Æ»Ò¤À¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÀé½Õ¤µ¤ó♡ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Àé½Õ¤Ï1996Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¹õÅÄÅ¯»Ë¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢06Ç¯¤ËÄ¹½÷¤â¤¢¤ò½Ð»º¡£14Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢14ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¡£½Ð²ñ¤¤¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£