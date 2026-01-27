¡Ö¤ï¤¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤!!!¡×¹â¶¶°¦àÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥óá»Ñ¤ËÀä»¿!¡ÖºÇ¶¯¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿!¡×¡Ö¤¦¤ï¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
Ä¶¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Çà·ãÊÑá!
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¤¬¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï²«¿§¤ÈÇò¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¸ò¸ß¤ËÊ£¿ô¸Ä¤Ä¤±¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Önew color¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ø¥¢¤ËÂç¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¶âÈ±¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤óºÇ¶¯¤Ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ï¤¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤!!!¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£