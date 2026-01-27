¡Ö¶ÚÆù¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×Ç¯¾å½÷Í¥¤Èà¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹º§á¤«¤é3Ç¯¡ÄÄ®ÅÄ·¼ÂÀà¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤ê¡õ¶âÈ±á¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¡Ä¡×¡Ö¤¦¤Ò¡¼¥¤¥«¤Ä¤¤¡×¡ÖÇÐÍ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÁ´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤Ç¸·¤Ä¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¼ó¤«¤éÏÓ¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¥¿¥È¥¥¡¼á¤Ç¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ë¾×·â¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNetflix ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¿ÑÀ¸¤¯¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4·î2Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×¤Ç±é¤¸¤ë¿ÑÀ¸·û¹ä¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶âÈ±¤Ç¡¢ÏÓ¤È¼ó¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤ò¤·¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£¿ÑÀ¸¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ï¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤À¤¬¡¢Î¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÇÊÛ¸î»Î¡¦¶å¾ò´Ö¿Í(Ìø³ÚÍ¥Ìï)¤ËÌñ²ð¤Ê°ÍÍê¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿ÌòÊÁ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¶ÚÆù¤ä¤Ð¤Á¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥«¥Ä¥¤¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö¶ÚÆù¥¿¥È¥¥¡¼¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ö¶âÈ±¤ÎÄ®ÅÄ¤¯¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤¬Ìæ¡¹Æþ¤ì¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹û¤ì¤Þ¤Á¤À¡×¡ÖÀ¨¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¤¦¤Ò¡¼¥¤¥«¤Ä¤¤¡×¡Ö»ÉÀÄ¡¢À¨¤¤¡×¡Ö¥Í¥È¥Õ¥ê¤À¤±¤Ç¤âÀ¨¤¤ÊÑ¿È¤ÇÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤Ç¸·¤Ä¤¤¤±¤É¡¢¶âÈ±¤Î²£´é¤ÏÈþ¤·¤¤¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¤µ¤¨¤¢¤ë¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥Í¥È¥Õ¥êÀìÂ°ÇÐÍ¥¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÌò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¡¢12·î¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¿ùÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÑÛ¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯12·î25Æü¤Ë´Ú¹ñ¹ñÀÒ¤Î½÷Í¥¡¢¸¼Íý(38)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£