【売り上げランキング】“ゼロトルク”がまたも1位に ブレード型パターの人気は下火なの？
パター部門の1位は先週に続いてテーラーメイドの『スパイダーZT』。最近は『スパイダーZT』に代表されるゼロトルク系パターが人気だが、昔ながらのブレードパターは人気がなくなってしまったのか？ ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店の冨永孝久さんに話を聞いた。
【写真】スコッティ・キャメロンの新モデルをキャッチ！
「当店でも『スパイダーZT』は一番人気があって、問い合わせが絶えません。7月に発売されたモデルですが、12月に入ってからまた問い合わせが増えてきました」 ゼロトルクという新世代のパターが大流行したことで、伝統的なブレード型パターは売れなくなっているのか？ 「まったくそんなことはありません。どんなにゼロトルクがブームになっても、ブレード型パターを好む人は今でもブレード型を購入しています。スコッティ・キャメロン、ピンのスコッツデールなどはブレード型が人気です。ゼロトルクパターを購入している人は大型マレットパターから買い替えているケースが多いです」 最新ランキングを見ても2位に『スコッツデール』、3位にはスコッティ・キャメロン『スタジオスタイル』が入っている。2026年もゼロトルクパターブームは続くのか、それともブレード型パターの逆襲もあるのか？注目したい。 （パターランキング）1位 スパイダーZT2位 ピン スコッツデール3位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル◇ ◇ ◇売れている中古パターを調査。関連記事『中古パターで人気1位は、谷口徹も愛用する品薄の"オデッセイの名器"【中古クラブランキング】』で詳細をチェックできる。
