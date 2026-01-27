スコッティ・シェフラーが早くもPGAツアー20勝目！ 全米プロと同様に“5W仕様”の『Qi4D』7Wを投入【WITB】
直近14戦7勝目。スコッティ・シェフラーが「ザ・アメリカンエキスプレス」を制し、タイガー・ウッズに次ぐ早さでPGAツアー通算20勝達成。今大会では昨年の「全米プロ」優勝時と同様に、3Iの代わりにテーラーメイド『Qi10』の7Wを入れていた。テーラーメイドがこう内情を明かす。
【画像】シェフラーの新『Qi4D』7Wを構えた顔つき
「このスイッチの狙いは、3I使用時よりも240ヤード前後のキャリーを安定して生み出すことにあり、シェフラーが『ハイ・ワン（高い一発）』と呼ぶ弾道は、打ち出し角14.9度、スピン量5175rpm、ボール初速71.5m/s、キャリー245ヤードを記録。3Iと比較して打ち出し角を1.5〜2度高め、スピン量を1500回転増やすことを可能にしました」 米国テーラーメイドのツアー担当エイドリアン・リートフェルト氏は、7Wをよりアップライトにすることで、アドレス時によりスクエアに構えられるよう調整。また、3Wとのギャップを適切にするため、7Wを5Wに近いスペックで組み上げたとか。
「彼の3Wは飛びすぎないよう敢えて短く調整してあるから、5Wを標準スペックのまま入れると、3Wとの差がなくなって飛びすぎてしまう。かといって、5Wのロフトを寝かせるとフェースが被ってしまうから良くない。そこで、7Wのヘッドを使って5Wのスペックで組んだんだ。これなら5Wの力強さを出しつつ、7W特有のスピン量と打ち出し角が得られる。彼がこの番手に求めるキャリー距離を、正確に出せるようになったよ」 7Wのスペック詳細は『Ventus Black 9X』を2インチ先端カットし、41.375インチと3Wに合わせて短めに。グリップは『Tour Velvet Rib 58』で「両面テープ6枚」という極太仕様でバランスはD4。なお、同社によれば「シェフラーが2024年に『Spider TOUR X』パターに切り替えてから世界通算16勝目を獲得した」とのこと。
【スコッティ・シェフラーの使用ギア】1W：Qi10（8.0°Ventus Black 7X）3W：Qi10（15.0°Ventus Black 8X）7W：Qi4D（21.0°Ventus Black 9X）4UTI：ZU85（Dynamic Gold X100）5I〜PW：P7TW（Dynamic Gold X100）A,SW：Vokey SM8（50.12F, 56.14F 〃 S400）LW：Vokey SM10（60.06K 〃 ）PT：Spider Tour X L-NeckBALL：Pro V1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スコッティ・シェフラーが早くもPGAツアー20勝目！ 全米プロと同様に“5W仕様”の『Qi4D』7Wを投入【WITB】
テーラーメイドの新作『Qi4D』ドライバーの初速をガチ計測 フェースの進化は本当か？
『Qi35』がランキング圏外から急浮上 なぜテーラーメイドのFWはプロ、アマ問わず人気が高い？【FW売り上げランキング】
25年秋の初速王『XXIO』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？
R・マキロイも早速チェンジで注目！テーラー『Qi4D』が事前予約好調で『ゼクシオ14』を脅かすか？【ドライバー売り上げランキング】
【画像】シェフラーの新『Qi4D』7Wを構えた顔つき
「このスイッチの狙いは、3I使用時よりも240ヤード前後のキャリーを安定して生み出すことにあり、シェフラーが『ハイ・ワン（高い一発）』と呼ぶ弾道は、打ち出し角14.9度、スピン量5175rpm、ボール初速71.5m/s、キャリー245ヤードを記録。3Iと比較して打ち出し角を1.5〜2度高め、スピン量を1500回転増やすことを可能にしました」 米国テーラーメイドのツアー担当エイドリアン・リートフェルト氏は、7Wをよりアップライトにすることで、アドレス時によりスクエアに構えられるよう調整。また、3Wとのギャップを適切にするため、7Wを5Wに近いスペックで組み上げたとか。
「彼の3Wは飛びすぎないよう敢えて短く調整してあるから、5Wを標準スペックのまま入れると、3Wとの差がなくなって飛びすぎてしまう。かといって、5Wのロフトを寝かせるとフェースが被ってしまうから良くない。そこで、7Wのヘッドを使って5Wのスペックで組んだんだ。これなら5Wの力強さを出しつつ、7W特有のスピン量と打ち出し角が得られる。彼がこの番手に求めるキャリー距離を、正確に出せるようになったよ」 7Wのスペック詳細は『Ventus Black 9X』を2インチ先端カットし、41.375インチと3Wに合わせて短めに。グリップは『Tour Velvet Rib 58』で「両面テープ6枚」という極太仕様でバランスはD4。なお、同社によれば「シェフラーが2024年に『Spider TOUR X』パターに切り替えてから世界通算16勝目を獲得した」とのこと。
【スコッティ・シェフラーの使用ギア】1W：Qi10（8.0°Ventus Black 7X）3W：Qi10（15.0°Ventus Black 8X）7W：Qi4D（21.0°Ventus Black 9X）4UTI：ZU85（Dynamic Gold X100）5I〜PW：P7TW（Dynamic Gold X100）A,SW：Vokey SM8（50.12F, 56.14F 〃 S400）LW：Vokey SM10（60.06K 〃 ）PT：Spider Tour X L-NeckBALL：Pro V1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
スコッティ・シェフラーが早くもPGAツアー20勝目！ 全米プロと同様に“5W仕様”の『Qi4D』7Wを投入【WITB】
テーラーメイドの新作『Qi4D』ドライバーの初速をガチ計測 フェースの進化は本当か？
『Qi35』がランキング圏外から急浮上 なぜテーラーメイドのFWはプロ、アマ問わず人気が高い？【FW売り上げランキング】
25年秋の初速王『XXIO』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？
R・マキロイも早速チェンジで注目！テーラー『Qi4D』が事前予約好調で『ゼクシオ14』を脅かすか？【ドライバー売り上げランキング】