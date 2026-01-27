金田久美子がトレーニングルームで鍛え抜かれた腹筋を披露 スポブラにレギンス、ファンの視線を独占「スイングよりスタイル」「筋肉も美しいです」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。ハワイで合宿中に撮影したゴルフ場の美しい景色などの動画や写真を投稿した。
【写真】鍛え抜かれた腹筋！ スポブラにレギンス姿の金田久美子
その中でもファンの視線を集めたのは、トレーニングルームで自撮りした写真だ。スポーツブラにレギンス姿の金田は鍛え抜かれた腹筋を披露。たゆまぬ努力の成果が見事に表れていた。これを見たファンは「トレーニングも頑張ってますね」「筋肉も美しいです」「スイングよりスタイルに目がいってしまいました」などと称賛していた。この他にも、パームツリーが南国ムードを漂わせる中、気持ちいいティショットや池越えでグリーンを狙うショットなどの動画。またコオリナGCでも人気の少女像と撮った写真や、ノースリーブにミニスカートと肌を露出ながらも、日焼け防止のために顔だけはすっぽりと覆っている写真なども公開した。昨シーズンの金田は、レギュラーツアー25試合に参戦し予選通過は11試合。トップ10に入ることもできずに、メルセデス・ランキング96位でシード権を失ってしまった。しかしファイナルQTで26位に入り、2026年シーズン前半戦の出場権を獲得した。昨シーズンの不振からの脱却、そして再び快進撃を見せてくれることをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
