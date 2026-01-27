■全国の28日（水）の天気

日本付近は冬型の気圧配置となって、再び寒気が南下しそうです。日本海側は、広い範囲で雪が降り、ふぶく所があるでしょう。北海道では、太平洋側東部やオホーツク海側も、雪やふぶきになりそうです。

九州から東北の太平洋側は、晴れる所が多く空気の乾燥した状態が続くでしょう。関東南部では、昼ごろから雲が多くなりますが、平野部で雪や雨が降ることはなさそうです。

朝の最低気温は、九州や中国四国で27日より低く、全国的にほぼ平年並みの冷え込みとなるでしょう。日中の気温は、27日より低くなる所が多く、北海道は0℃以下、東北や北陸は5℃以下の寒さになりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -7℃（±0 真冬）

仙台 -1℃（±0 2月中旬）

新潟 0℃（＋3 2月中旬）

東京都心 2℃（±0 2月中旬）

名古屋 1℃（＋1 真冬）

大阪 3℃（＋2 2月中旬）

広島 2℃（-2 真冬）

高知 1℃（-3 真冬）

福岡 4℃（-3 真冬）

鹿児島 3℃（-4 真冬）

那覇 16℃（-2 3月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 -2℃（-1 真冬）

仙台 4℃（-3 真冬）

新潟 3℃（-4 真冬）

東京都心 10℃（±0 真冬）

名古屋 9℃（＋1 真冬）

大阪 8℃（-3 真冬）

広島 10℃（-2 真冬）

高知 12℃（-2 真冬）

福岡 9℃（±0 真冬）

鹿児島 14℃（＋4 真冬）

那覇 18℃（-4 真冬）

■全国の週間予報

29日から30日にかけて、冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側は広く雪やふぶきとなり、平野部でも大雪となる所がありそうです。

28日夕方から29日夕方までの予想降雪量は、北陸で50センチ、近畿で30センチ。さらに、30日夕方までの24時間に、北陸で70センチ、近畿で50センチの雪が降る見込みです。

車の立ち往生など、交通障害に十分注意が必要です。また、一度、緩んだあとの大雪となるため、斜面では一段となだれが発生しやすくなりそうです。

31日以降も、日本海側では雪の降る日が続くでしょう。太平洋側は、晴れる日が多く、しばらくまとまった雨は期待できません。空気がカラカラの状態が続くため、火の取り扱いに十分ご注意ください。

気温は週末にかけて低く、全国的に厳しい寒さが続くでしょう。2月1日頃からは、寒さが少し和らぎそうです。