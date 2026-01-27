日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の28日（水）の天気

日本付近は冬型の気圧配置となって、再び寒気が南下しそうです。日本海側は、広い範囲で雪が降り、ふぶく所があるでしょう。北海道では、太平洋側東部やオホーツク海側も、雪やふぶきになりそうです。

九州から東北の太平洋側は、晴れる所が多く空気の乾燥した状態が続くでしょう。関東南部では、昼ごろから雲が多くなりますが、平野部で雪や雨が降ることはなさそうです。

朝の最低気温は、九州や中国四国で27日より低く、全国的にほぼ平年並みの冷え込みとなるでしょう。日中の気温は、27日より低くなる所が多く、北海道は0℃以下、東北や北陸は5℃以下の寒さになりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　-7℃（±0　真冬）
仙台　　　-1℃（±0　2月中旬）
新潟　　　0℃（＋3　2月中旬）
東京都心　2℃（±0　2月中旬）
名古屋　　1℃（＋1　真冬）
大阪　　　3℃（＋2　2月中旬）
広島　　　2℃（-2　真冬）
高知　　　1℃（-3　真冬）
福岡　　　4℃（-3　真冬）
鹿児島　　3℃（-4　真冬）
那覇　　　16℃（-2　3月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　-2℃（-1　真冬）
仙台　　　4℃（-3　真冬）
新潟　　　3℃（-4　真冬）
東京都心　10℃（±0　真冬）
名古屋　　9℃（＋1　真冬）
大阪　　　8℃（-3　真冬）
広島　　　10℃（-2　真冬）
高知　　　12℃（-2　真冬）
福岡　　　9℃（±0　真冬）
鹿児島　　14℃（＋4　真冬）
那覇　　　18℃（-4　真冬）

■全国の週間予報

29日から30日にかけて、冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側は広く雪やふぶきとなり、平野部でも大雪となる所がありそうです。

28日夕方から29日夕方までの予想降雪量は、北陸で50センチ、近畿で30センチ。さらに、30日夕方までの24時間に、北陸で70センチ、近畿で50センチの雪が降る見込みです。

車の立ち往生など、交通障害に十分注意が必要です。また、一度、緩んだあとの大雪となるため、斜面では一段となだれが発生しやすくなりそうです。

31日以降も、日本海側では雪の降る日が続くでしょう。太平洋側は、晴れる日が多く、しばらくまとまった雨は期待できません。空気がカラカラの状態が続くため、火の取り扱いに十分ご注意ください。

気温は週末にかけて低く、全国的に厳しい寒さが続くでしょう。2月1日頃からは、寒さが少し和らぎそうです。