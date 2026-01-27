「NEWS」小山慶一郎の実姉で、料理研究家、タレントのみきママこと藤原美樹（45）が、25日放送の「坂上忍のキャンプ飯バトル！」（日曜後1・55）に出演。料理上手なモデルを紹介した。

料理対決の番組で、5連勝中のあばれる君に対して“刺客”として送り出されたのがモデル西山茉希だった。

坂上忍が「茉希ちゃんは、お子さんいるから当然、ご飯は？」と質問すると、西山は「そうですね。お料理は基本的には毎日作っています」と説明。モデルながらも、二児の母として日々、台所に立っているという。

そんな西山に対して、みきママは「めっちゃ上手なんですよ。YouTubeとか、めっちゃやってますよね」と動画をチェックしたことがあると振り返った。

西山は超実践派の豪快料理が得意だとか。みきママは「何でもかんでも入れちゃうんですよ」と振り返り、西山は恥ずかしそうに笑ったが、「すっごくおいしそうに作る」と称賛もした。

番組に出る際に西山は「娘から初めて仕事に対してアドバイスが来た」と告白。「ママ、強いらしいよ、あばれる君」と言われたそうで、「初めてですよ。子どもたちがそんなことしたの。だから今日は負けて帰るわけにはいかない」と気合いを入れていた。