²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê51¡Ë¡¢·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê51¡Ë¤¬26Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ú¸¶ÊþÈþ¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯9·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿²Ú¸¶¡£¡ÖÊþ¤Á¤ã¤óÁé¤»¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÁé¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÅØÎÏ¤·¤¿¤Ï¤º¡ª¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡26Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÏÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£È±ÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¡×¤È¡¢¥»¥ß¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£Æ±¤¸¼Ì¿¿¤òX¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë