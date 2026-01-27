研究者らが落ちてくる宇宙ごみを大気圏突入時に見つける新たな手法を発見し、先週の米科学誌サイエンスに発表した/Getty Images

（CNN）「宇宙ごみ」と呼ばれる人工衛星やロケットの残骸が軌道を外れ、地上に落ちてくる脅威が拡大している。地球の大気圏には1日当たり3回以上、宇宙ごみが突入している。

こうした物体は大気圏で燃焼する間に有害物を放出する恐れがあるうえ、地上に到達すれば環境を汚染したり、建物や人間を直撃したりすることも考えられる。

しかし、落ちてくる破片を見つけて被害を抑えるのは容易なことではない。時速2万9000キロにも及ぶスピードで周回する宇宙ごみが、突然軌道を外れることもある。従来はレーダーや光学望遠鏡で観測されてきたが、大気圏内で分解する場合もあり、落下位置を正確に予測するのは相当難しい。

そこで米ジョンズ・ホプキンス大学と英インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究者が共同で、落ちてくる宇宙ごみを大気圏突入時に見つける新たな手法を発見し、先週の米科学誌サイエンスに発表した。

カギとなるのは、超音速で移動する物体の衝撃波が引き起こす大音響、「ソニックブーム」のデータだ。

研究に参加したジョンズ・ホプキンス大の博士研究員、ベンジャミン・ファーナンド氏は「大気圏に再突入する宇宙ごみが天然の隕石（いんせき）や超音速機と同じくソニックブームを引き起こすことは、ずっと前から知られていた」と話す。

同氏らが参照したのは、米航空宇宙局（NASA）の火星探査機「インサイト」による観測データだ。インサイトは2018年に火星に到達し、搭載していた1台の地震計で1300回以上の地震を検知した。この中には火星内部の動きでなく、落ちてきた隕石の衝撃で起きた地震もいくつか含まれていた。インサイトは、隕石が火星の希薄な大気圏に突入した時に生まれる衝撃波を「聞き」、その落下地点を特定することができた。

「今回の研究の大きな成果は、地球や火星に落ちる隕石を観測するために開発した技術の一部を、宇宙ごみに応用したことだ」と、ファーナンド氏は語る。

「だが宇宙ごみは多くの点で、天然の宇宙物体とはかなり異なる。大気圏突入のスピードが遅く、角度もずっと浅い。分解がはるかに複雑なケースも多く、地上にいる人々への危険性が格段に大きい」

異なる予測

研究チームは新たな手法を検証するため、24年に中国の宇宙船「神舟15号」の軌道モジュールが落下した際のデータを使った。モジュールは幅約1メートル、重さ1.5トンあまり。米カリフォルニア州上空の大気圏に制御不能な状態で再突入した。

この時のソニックブームが地上に到達し、地震計が振動をとらえていた。チームは地震計125台が検知した値から、落下の軌跡を割り出した。

米宇宙軍がレーダーのデータを基に推定していた軌跡に比べ、40キロ南方を通ったという結果が出た。ファーナンド氏によると、これまでに実際の破片は回収されていない。

研究チームは今後、この手法が使えるかどうかをさらに検証する必要がある。ファーナンド氏は「民間の監視プロセスに組み込めるツールを開発することが最終目標だ」と述べた。「カリフォルニア、あるいはロンドンに何か落ちてくる恐れがあるとしよう。ツールがあれば、地震学者が公開しているデータからその場所を特定し、回収作業に役立てることができるかもしれない」

同氏によれば、ソニックブームは自動的に検知される。再突入の瞬間から数秒〜数分以内に落下物を見つけ、どこに大気汚染の恐れがあるかというデータを収集できる。落下点の推定には風などの条件も考慮する必要があるため、もう少しだけ時間がかかるものの、迅速な対応を促せるタイミングで位置を示すことができるはずだという。

「私たちが警戒を強めている問題はもうひとつ、こうした再突入で大気の組成が変わり始めているという点だ」と、同氏は指摘する。「宇宙船に含まれる化学物質はかなり有害性が強い。相当深刻な事態だが、比較的新しい問題であるため、その影響が正確には把握されていない」

ファーナンド氏は宇宙ごみの落下による環境汚染の例として、1978年に再突入したソ連の人工衛星「コスモス」を挙げた。この時はカナダ北部の上空に放射性物質がまき散らされた。もうひとつの例は、昨年初めにカリブ海上空で爆発した米スペースXの宇宙船「スターシップ」。民間航空に影響を及ぼし、海上や住宅地に破片、重金属が飛散した。

今後の展開に期待

英バーミンガム大学教授のヒュー・ルイス氏は研究チームの成果について、既存の地震計ネットワークを使うことにより、拡張可能で低コストな手法を実現していると評価した。

同氏と同じく今回の研究に参加していないほかの専門家らも、この手法をデータが「思いがけず」本来の目的以外に活用される好例と歓迎している。その一方で、手法の限界を指摘する声もある。

専門家によれば、破片が小さすぎたり、大気圏内で分解する位置が高すぎたりするとソニックブームが起きないため、この手法単独では問題の解決にならない。航空機や爆発、自然現象などによるソニックブームとの区別が難しいという指摘もある。万能の解決策とはいえないまでも、レーダーや光学望遠鏡、人工衛星を使った観測を補完するツールとして有望視されている。