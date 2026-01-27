帝拳ジムは27日、プロボクシング興業「U-NEXT BOXING.5」の開催を発表。3月15日に横浜BUNTAIにて、WBA世界バンタム級4位の増田陸選手が、WBA同級1位のノニト・ドネア選手と対戦することを明かしました。

増田選手は今回の対戦決定を受け、同日に自身のSNSを更新。「次戦が正式に決まりました。WBA世界バンタム級タイトルの挑戦者決定戦でノニト・ドネア選手と試合をします。この試合をクリアして、世界タイトルへ王手をかけます。ご期待ください」と強い意気込みを表明しました。

またその対戦相手であるドネア選手は、モンスターこと井上尚弥選手を苦戦させたライバルで、これまで5階級制覇を達成したレジェンドボクサーです。昨年12月17日には、WBA同級王者・堤聖也選手と激闘を繰り広げたばかりで、12R判定までもつれ込み黒星を喫しました。それからわずか3か月弱でのリング復帰。異例の早さで再起戦が決定したことになります。

また注目はこの対戦が「WBA世界バンタム級挑戦者決定戦」であること。昨年12月31日に井岡一翔選手がマイケル・オルドスゴイティ選手と対戦して勝利しましたが、この一戦も「WBA世界バンタム級挑戦者決定戦」でした。

果たしてWBA同級王者の堤選手に、次に挑戦するのは増田選手対ドネア選手の試合の勝者なのか、それとも井岡選手か。その行方にも注目です。

また同興行では、「WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ」として岩田翔吉選手VS王者ノックアウト・CPフレッシュマート選手、また「WBO世界フライ級タイトルマッチ」で王者・アンソニー・オラスクアガ選手VS飯村樹輝弥選手、さらに「WBA世界ミニマム級タイトルマッチ」で王者・松本流星選手VS高田勇仁選手の試合が実施されます。