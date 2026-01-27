¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¡×2·î26Æü¤è¤ê¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ãWAVECHOES SEASON:01¡ä»ÏÆ°¡ª¼çÂê²Î¤ÏFLOW¤¬²Î¤¦¡Ö5TELLA¡×¤Ë·èÄê¡ª
¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¡×¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡ãWAVECHOES SEASON:01¡ä(¥¦¥§¥¤¥Ö¥¨¥³¡¼¥º ¥·¡¼¥º¥ó ¥¼¥í¥ï¥ó)¤¬¡¢2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀßÅù¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ãWAVECHOES SEASON:01¡ä¤Ç¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤Ê¤É¤«¤é¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»²Àï·èÄê¡ª
¥²¡¼¥àÆâ¤Ë¤â¡ÖECHOES BEAT¡×¤ä¡Ö¶¦ÌÄÀï½Ñµ»¡×¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢Í·¤Ó¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹ WAVECHOES¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢¡ÖFLOW¡×¤Î²Î¤¦¡Ö5TELLA¡×(¥¹¥Æ¥é)¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥àÃæ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¶½Ê³¤ÈÇ®¶¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¡¢ËÜ¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë²Î»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖWAVECHOES¡×¥·¥ê¡¼¥º²ÔÆ¯°Ê¹ß¤Ë¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ¤ä¥Ð¥È¥ëÃæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎPV¤Ê¤É¤Ç¤â³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î25Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¡×¤ÎÂè4²óÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖCHAMPIONSHIP 04 -THE FOURTH CROWN-¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸ø³«Ãæ¡£Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òºÇÂ®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¡×²ÔÆ¯4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¾¦ÉÊ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹ 4th Anniversary Set¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹ CHAMPIONSHIP 04 -THE FOURTH CROWN-¡×¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸ø³«Ãæ
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
À¸ÅÄÁ±»Ò¡¿ÁêºäÍ¥²Î¡¿¿ù»³Î¤Êæ¡¿Ä«Ì¸Í§ÍÛ¡¿Âç²Ï¸µµ¤¡¿»³ÆâÈ»Âë¡¿ÅÚ²°¿ÀÍÕ
¢¨·É¾ÎÎ¬
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
FLOW
¡Ö5TELLA¡×
ºî»ì¡§KOHSHI ASAKAWA
ºî¶Ê¡§TAKESHI ASAKAWA
ÊÔ¶Ê¡§FLOW
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹ 4th Anniversary Set¡×
²Á³Ê¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¼õÃí´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)12:00¡Á2·î15Æü(Æü)23:59
¢¨2025Ç¯6·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±³«»ÏÍ½Äê
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤
¡ã¾¦ÉÊÆâÍÆ¡ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹ ¡ß 1¸Ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¡ß 1¸Ä
4th Anniversary MS¥«¡¼¥É ¡ß 9Ëç
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèŽ¤¤´ÃíÊ¸¤Î¼õÉÕ¤ò½ªÎ»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¿ô¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹çŽ¤½àÈ÷¿ô¤òÄ´À°¤·¤ÆºÆÅÙÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¡×
¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼·¿¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1-2¿Í
¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§1¥×¥ì¥¤:200±ß (¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤1²ó¡Ü¥«¡¼¥É£±ËçÊ§¤¤½Ð¤·)
¥«¡¼¥ÉÄÉ²Ã¹ØÆþ1²ó:100±ß(1¥×¥ì¥¤¤¢¤¿¤ê4²ó¤Þ¤Ç)
¡ã¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¡×¤È¤Ï¡ä
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ê5µ¡¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ü5ÂÎ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò»Ø´ø¤·¡¢Å¨Àï´Ï¤Î·âÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼·¿¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëãþÂÎ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÀï¶·¤ËÂÐ¤·¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÇÉôÂâ¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à²èÌÌ¡¢ãþÂÎ¡¢¥«¡¼¥É¤ÏÁ´¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º (C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS (C)BANDAI
