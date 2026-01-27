¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡×¤ÈñÙ¤µ¤ìËÌ¤Ø°Ü½»¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Îµ¢´Ô»ö¶È¤Ç¡ÖËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¡×¤Ø8800Ëü±ß¤ÎÇå½þÌ¿Îá¤â¡Ä¼Â¸úÀ¤Ë²ÝÂê»Ä¤¹
¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡×¤È¤¤¤¦µõµ¶¤ÎÀëÅÁ¤ÇËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¤é¤µ¤ì¡¢½Ð¹ñ¤òµö¤µ¤ì¤º²á¹ó¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ËÌ¼Ô4¿Í¤¬ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Îº¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡Ê¿ÀÌîÂÙ°ìºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï1·î26Æü¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤··×8800Ëü±ß¡Ê¸¶¹ð1¿Í¤¢¤¿¤ê2200Ëü±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½½ê¤¬ËÌÄ«Á¯µ¢´Ô»ö¶È¤ò¤á¤°¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¶¹ð¤ÏÀîºê±É»Ò¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤é4¿Í¤Ç¡¢1959Ç¯¤«¤é84Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌÄ«Á¯µ¢´Ô»ö¶È¡ÊËÌÁ÷»ö¶È¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤·ËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¹Ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÆüËÜ¤ØÆ¨¤ì¡¢2018Ç¯¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê1²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤â½»µï¤âÊÝ¾ã¤¹¤ë¡×µõµ¶¤ÎÀëÅÁ¤Ç9Ëü¿ÍÄ¶¤òÍ¶Æ³
ËÌÁ÷»ö¶È¤Ï¡¢1959Ç¯¤«¤é1984Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆºßÆüÄ«Á¯¿Í¤È¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤éÌó9Ëü3340¿Í¤òËÌÄ«Á¯¤ËÁ÷¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¸ÃÄ°Ü½»»ö¶È¤À¡£
È½·è¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤ÎÆ»¤ò¼º¤¤¡¢ÁÄ¹ñ¤Î²û¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ±Ë¦¤ÎÇ°´ê¤òÇ®Îõ¤Ë´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢µ¢´Ô¸å¤ÎÀ¸³è°ÂÄê¤ò¶¯Ä´¡£
¶â°ì¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¡ËÉû¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤âÊ¿¾íÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï¿©ÎÈ¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÃÏÂÓ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½»Âð¡¢¿©ÎÈ¡¢°áÉþ¤½¤ÎÂ¾À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÀÚ¤ÎÊª¼ÁÅª¾ò·ï¤ò½½Ê¬¤ËÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«Á¯ÁíÏ¢¤â¡ÖÈá»´¤Ê¶¶ø¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ëºßÆüÄ«Á¯¿Í¤¬¡¢ÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÄ¹ñ¤Ø¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¹¬Ê¡¤ÊÀ¸³è¤ò±Ä¤â¤¦¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¤·¤«¤·¸¶¹ð¤é¤Ë¤è¤ë¤È¼ÂÂÖ¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢È½·è¤Ç¤â¡Ö°á¿©½»¤Ë¤â»ö·ç¤¯Îô°¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±1994Ç¯º¢¤«¤é¤ÎÂçµ²ñ¼¤Î»þ¤Ï²î»à¤Î´í¸±¤¹¤éÈ¼¤¦²á¹ó¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£°ì¿³¤ÏµÑ²¼¡¦´þµÑ¤â¡Ä¹âºÛ¤¬º¹¤·Ìá¤·Ì¿¤¸¤ë
ÁÊ¾Ù¤ÎÁèÅÀ¤Ï²¼µ¤Î4ÅÀ¤À¡£ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë¹ñºÝºÛÈ½´É³í¸¢¤¬¤¢¤ë¤« Èï¹ð¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤Î¼ç¸¢ÌÈ½ü¤ÎÍÌµ Èï¹ð¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÎÀ®ÈÝ¤ª¤è¤ÓÂ»³²³Û Ì±Ë¡²þÀµÁ°¤Î½üÀÍ´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¸¶¿³¤ÎÅìµþÃÏºÛÈ½·è¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë3·î23Æü¡Ë¤Ï¡¢´«Í¶¹Ô°Ù¤ÈËÌÄ«Á¯¤Ç¤Î¹´Â«¤òÊÌ¸Ä¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¡£
¤³¤Î¤¦¤Á´«Í¶¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤¬¡ÖÄ«Á¯ÁíÏ¢¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ«Á¯ÁíÏ¢¤òÄÌ¤¸¤ÆËÌÄ«Á¯¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÀëÅÁ¤Ë¤è¤ë´«Í¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶¹ð¤é¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í¿®¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤È¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª»ö¼Â´Ø·¸¡×¤òÇ§¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´«Í¶¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì±Ë¡²þÀµÁ°¤Î½üÀÍ´ü´Ö¡ÊÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÎÂ»³²¤ª¤è¤Ó²Ã³²¼Ô¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤«¤é20Ç¯¡Ë¤òÍýÍ³¤ËÀÁµá¤ò´þµÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎ±ÃÖ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÎºÛÈ½´É³í¸¢¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆµÑ²¼¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¸¶¹ðÂ¦¤¬¹µÁÊ¡£ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë10·î30Æü¤ÎÅìµþ¹âºÛÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢¸¶È½·è¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤È¡¢¸¶¿³¡ÊÅìµþÃÏºÛ¡Ë¤Ø¤Îº¹¤·Ìá¤·¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
Åìµþ¹âºÛ¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÎÀ¸³è¾ò·ïÅù¤Ë¤Ä¤»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÎ®ÉÛ¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤Ø¤Îµ¢´Ô¡Ê°Ü½»¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤éËÌÄ«Á¯¤ËÅÏ¹Ò¤µ¤»¡¢ÅÏ¹Ò¸å¤Ï½Ð¹ñ¤òµö¤µ¤º¤ËºßÎ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µï½»ÃÏÁªÂò¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤·¡¢»öÁ°¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÄ¹»þ´ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤ò¡Ö·ÑÂ³ÅªÉÔË¡¹Ô°Ù¡×¤ÈÇ§Äê¡£
ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½´É³í¸¢¤ò¹ÎÄê¤·¡Ö¸¶¿³¤¬½üÀÍ´ü´Ö·Ð²á¤òÍýÍ³¤È¤·¤ÆÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÛÏÀ¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿³ÍýÈ½ÃÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ç¸¢ÌÈ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹âºÛ¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ËÌÄ«Á¯¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¤¾µÇ§¹ñ²È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ±»öºÛÈ½¸¢¤«¤é¤ÎÌÈ½ü¤òÅöÁ³¤Ëµý¼õ¤¹¤ë¤È¤Î¹ñºÝ´·½¬Ë¡¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÁÊ¤¨¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëº¹¤·Ìá¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½êË¡4¾ò¤Ë¤è¤ê¹âºÛÈ½·è¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ§½±¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÁê¾ì¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â³Û¤À¤¬¡Ä¡×
º¹¤·Ìá¤·¿³¤ÎÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢Â»³²³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶¹ð¤é¤ÏÈï¹ð¤Ë¤è¤ê¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅª¶ìÄË¤Ï¿ÓÂç¡×¤È¤·¤Æ¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ò1¿Í¤¢¤¿¤ê2000Ëü±ß¤È»»Äê¡£
²Ã¤¨¤ÆÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ200Ëü±ß¤Î¹ç·×2200Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¸¶¹ðÂ¦¤ÎÀÁµá³Û¤Ï1¿Í1²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç§ÍÆ³Û¤ÏÀÁµá¤ÎÌó5Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È½·è¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢ÂåÍý¿Í¤ÎÊ¡ÅÄ·ò¼£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤È¤¤¤¦¿Í¸¢¿¯³²¹ñ²È¤ÇÄ¹Ç¯½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¶ìÄË¤«¡£¤½¤ì¤ò¶âÁ¬Åª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ºî¶È¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÇå½þ³Û2000Ëü±ß¤ÏÆüËÜ¤Î°Ö¼ÕÎÁÁê¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¹â³Û¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¸¶¹ð¤ÎÈï³²¤ò°Ö¼Õ¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶·ã¡×¤â¡¢È½·è¤Î¼Â¸úÀ¤Ë¤Ïµ¿Ìä
È½·è¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¸¶¹ð¤é¤Ï´î¤Ó¤ÈÆ±»þ¤Ëº£¸å¤Ø¤Î·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Àîºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î»ÊË¡¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Çå½þ¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤É¤ì¤Û¤É¹îÉþ¤¬Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Àîºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÌÁ÷»ö¶È¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊýÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤â°ìÄê¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö80%°Ê¾å¤ÏÄ«Á¯ÁíÏ¢¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¾å¤Î³Ú±àÀâ¤òÀëÅÁ¤·¡¢Á¥¤Ë¤Þ¤Ç¾è¤»¤¿¤Î¤ÏÄ«Á¯ÁíÏ¢¤À¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÄ«Á¯ÁíÏ¢¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ËË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢È½·è¤Î¼Â¸úÀ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£Ê¡ÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÈ½·è½ñ¼«ÂÎ¤Ï¤¿¤À¤Î»æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ»³²Çå½þ¶â¤òËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤«¤é²ó¼ý¤¹¤ë¤«¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½êºß¤¹¤ëËÌÄ«Á¯»ñ»º¤Ø¤Î¶¯À©¼¹¹ÔÅù¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¡£
ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤ÏÁÊ¾Ù¤Ë°ìÀÚÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸¶¹ð¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯Â¦¤¬º£²ó¤ÎÈ½·è¤ËÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊ¡ÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏµßºÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£