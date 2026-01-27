(C)カラー

横浜アリーナで3日間に渡って開催されるエヴァンゲリオンシリーズ初のフェスイベント「EVANGELION:30+；」2日目となる2月22日に、シリーズ史上初となる「キャスト出演 スピンアウト ボイスドラマ(仮)」の実施が決定した。あわせて参加する計17名のキャストとタイトルロゴらしきものが塗りつぶされたビジュアルが公開されている。

参加キャストは緒方恵美(碇シンジ役)、林原めぐみ(レイ役)、宮村優子(式波・アスカ・ラングレー役)、坂本真綾(真希波・マリ・イラストリアス役)、 三石琴乃(葛城ミサト役)、山口由里子(赤木リツコ役)、石田彰(渚カヲル役)、立木文彦(碇ゲンドウ役)、岩永哲哉(相田ケンスケ役)、岩男潤子(洞木ヒカリ/鈴原ヒカリ役)、長沢美樹(伊吹マヤ役)、優希比呂(日向マコト役)、大塚明夫(高雄コウジ役)、大原さやか(長良スミレ役)、伊瀬茉莉也(北上ミドリ役)、勝杏里(多摩ヒデキ役)、山寺宏一(加持リョウジ役)。

なお一部キャストは収録出演となる。

NERV本部で巻き起こった、とある人物により引き起こされたある事件。やがて WILLE(ヴィレ)クルーまで巻き込むことに……。「会場限定の“ありえない”スピンアウトストーリー、果たしてその結末は……登場人物たちが紡ぐ結末をぜひ会場でぜひ御覧ください」とのこと。

STAGE AREA Program「DAY2 UNION PART」内で行なわれる公演プログラムで「STAGE AREA Ticket」もしくは「ALL AREA Pass」チケット購入者が観覧できるもの。開催時間は2月22日14時ごろの予定。

観覧チケットのうち、STAGE AREA Ticketは販売中。価格はS席が36,000円、A席が28,000円。