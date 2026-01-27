欧州株　英ＦＴ指数は小幅上昇、銀行株が買い主導
東京時間17:58現在
英ＦＴＳＥ100　 10166.77（+17.92　+0.18%）
独ＤＡＸ　　24916.07（-17.01　-0.07%）
仏ＣＡＣ40　 8124.64（-6.51　-0.08%）
スイスＳＭＩ　 13190.60（+48.58　+0.37%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:58現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49509.00（-56.00　-0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6997.50（+16.25　+0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25983.75（+135.25　+0.52%）