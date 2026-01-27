欧州株 英ＦＴ指数は小幅上昇、銀行株が買い主導
東京時間17:58現在
英ＦＴＳＥ100 10166.77（+17.92 +0.18%）
独ＤＡＸ 24916.07（-17.01 -0.07%）
仏ＣＡＣ40 8124.64（-6.51 -0.08%）
スイスＳＭＩ 13190.60（+48.58 +0.37%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:58現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49509.00（-56.00 -0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6997.50（+16.25 +0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25983.75（+135.25 +0.52%）
