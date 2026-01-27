TVアニメ「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」キービジュアル第1弾

(C)結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会

京都アニメーションの新作TVアニメ「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」が7月よりTV放送され、Netflixで世界独占配信されることが発表された。放送局や放送時期などの詳細は後日明かされる。

結城弘によるライトノベル「二十世紀電氣目録」(KAエスマ文庫/京都アニメーション)を原作に、印象派絵画を思わせる挑戦的な美術背景と、緻密なアニメーション表現で、激動と革新の時代に輝いた少年少女の夢を描く“京都アニメーションの新境地”となる作品。

今ある歴史とは異なり蒸気機関だけが発達した20世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”をともに夢見た兄を亡くし失意の中にいる少年と、亡き母への憧れと後悔を胸に信心深く生きる少女の出会いをきっかけにはじまる冒険奇譚となっている。

監督は太田稔、シリーズ構成は浦畑達彦、キャラクターデザイン・総作画監督は岡村公平、世界観設定は鈴木貴昭、音楽は湖東ひとみ。キャストは主人公・坂本喜八役が内田雄馬、ヒロイン・百川稲子役が雨宮天。

TVアニメ「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」世界配信ビジュアル

Netflixでの世界独占配信は、1月27日に開催されたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」で発表されたもの。あわせて世界配信ビジュアルも公開された。

ビジュアルには主人公・坂本とヒロイン・百川が描かれており、本作の見どころの一つでもある美術背景へのこだわりも垣間見える仕上がりになっている。そのほかNetflixサイト内では、太田監督のコメントが紹介されているほか、Netflix Japan YouTube公式チャンネルにて制作過程・風景の一部を収めた動画も公開中。

『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』太田稔監督ビデオメッセージ