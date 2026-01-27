山形県内唯一の離島、酒田市の飛島に向けて、27日に公示された衆議院議員選挙の投票用紙などがヘリコプターを使って運び込まれました。投票に向けた準備のための空輸は記録にないということです。



酒田市定期航路事業所によりますと、酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は海上の悪天候のため27日も欠航となりました。欠航は1月20日から8日間連続で、予報ではこの先1週間程度は海上の悪天候が続く見込みで、船が運航できない可能性が高まっています。

このため酒田市選挙管理委員会は、2月2日に予定されている島内での期日前投票の前に投票用紙や投票箱などの物品を船で運ぶのは難しいとみて、ヘリコプターを使って空輸することを決めました。

27日は天候が小康状態となった午前10時すぎ、庄内空港から酒田市がチャーターした民間航空会社のヘリコプターが、市職員1人と投票用紙などを乗せて飛島のヘリポートに向かって飛び立ちました。

酒田市選挙管理委員会によりますと、2019年4月に投票済みの投票用紙の空輸が行われましたが、投票に向けた準備のための空輸は記録にないということです。

飛島の有権者は26日現在129人で、島内では2月2日に期日前投票が行われます。島内の有権者はこのほか、酒田市内で28日から始まる期日前投票か、2月8日の投票日に酒田市役所でも投票することができます。