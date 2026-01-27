◆クロッカスＳ（オープン・リステッド、１月３１日、東京競馬場・芝１４００メートル）＝１月２７日、美浦トレセン

リステッド初勝利を狙うオルネーロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父サトノダイヤモンド）は、秘める素質の高さが魅力的な一頭だ。１８年の阪神ＪＦなど重賞６勝を挙げたダノンファンタジーの半弟という良血馬で、母ライフフォーセールはアルゼンチンでＧ１を制している。宮田調教師は「最初は長いところ向きかなと思ったが、短い距離の方が、より能力を出せるのかなと思います」と、２ハロンの距離短縮で巻き返しを期す。

前走の萩Ｓは道中で行きたがる面を見せ、力んでしまったぶん、ラストの伸び脚を欠いて５着に終わった。距離短縮がプラスに働きそうなことに加え、今回はクロス鼻革を着用して、ハミもユニバーサルビットに替える。指揮官は「口を割って首を左右に振って走ろうとするので、もうちょっと“自由”にさせないようにしてみます」と、制御の利きやすい馬具の効果に期待する。

過去の勝ち馬では２０年の覇者ラウダシオンが、後にＮＨＫマイルＣを勝ってＧ１馬となっている。「今回で（適性も）見極めていきたい」と宮田師。結果はもちろんのこと、今後を占う意味でも大事な一戦になりそうだ。（坂本 達洋）