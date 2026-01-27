【お得】ノジマで「総センキョ割」、投票済証明書の提示で過去最大級1,192（イイクニ）円分を還元
家電専門店ノジマは、2月8日(日)の衆議院議員総選挙の実施を受け、投票済証明書を提示することで特典が受けられる「センキョ割」（後援：センキョ割学生実施委員会）を実施する。2022年の参院選にて初めてセンキョ割に参加し、5年目に突入する今回。「ノジマ 総センキョ割」と題して、還元額も1,192（イイクニ）ポイントと過去最大級の規模となる。
同社は、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同。2022年に業界で初めてセンキョ割に参加した。
昨年は、千葉県知事選「1,080(千葉)円分還元」、東京都議会選「1,090円分還元（トーキョー）」、参議院選「1,140円分還元(イイセンキョ)」等を実施。この取り組みを通して、「幅広い世代の方が政治に興味を持ち、選挙に足を運ぶきっかけとなれば」と語っている。
期間は2026年1月27日(火)〜2月15日(日)、対象はノジマ店舗。衆議院選の投票済証明書、もしくは投票所の看板の写真を店頭で提示すると、合計税込2,200円以上の会計で1,192円分のポイントが還元される。
モバイル会員限定・1人1回まで・期日前投票も可、18歳未満の人もセンキョ割アプリの模擬投票済証明書で利用可。一部特典と併用できない場合もある。また、付与ポイントは期間・用途限定で、使用期間：2026年1月27日(火)〜4月30日(木)まで。ノジマオンラインへの移行は不可となる。
