モーニング娘。'26の公式サイトが27日に更新され、「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されたメンバーの野中美希（26）が当面の間、ダンス・パフォーマンスおよび長距離の移動を控えると発表した。このため、野中は1月から2月に開催される4公演を欠席する。

公式サイトで「いつもモーニング娘。'26及びハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます。『腰椎椎間板ヘルニア』の影響により先日のコンサートをお休みしたメンバーの野中美希につきまして、あらためて医療機関で再診を受けた結果、当面の間、ダンス・パフォーマンスおよび長距離の移動は控えることが望ましいとの診断を受けました」と伝えた。

これにより、野中は「Hello! Project 2026 Winter -White Tales-」「Hello! Project 2026 Winter -Silver Trails-」の1月31日広島公演、2月1日福岡公演、同11日宮城公演、同21日北海道公演を欠席する。なお、野中の欠席によるチケットの払い戻し対応は行わないことも伝えた。

最後に「出演を楽しみに待ってくださっていた皆さま、ならびに関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。今後ともモーニング娘。'26の応援をお願い申し上げます」と呼びかけていた。