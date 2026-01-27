プロ野球・巨人に加入した松本剛選手が新天地で驚いたことを明かしました。

日本ハムで14年プレーした松本選手は、オフにFA(フリーエージェント)権を行使。2022年には打率.347で首位打者を獲得した32歳は、巨人に入団が決まりました。

自主トレは沖縄県の伊江島で行ったそうで、ここは阿部慎之助監督が現役時代の自主トレ場所で伊江村野球場の設計に携わった場所です。松本選手はその地で今年で4年目の自主トレだったといい、阿部監督には「使わせていただいていますと挨拶している」と指揮官との“縁”を明かしました。

また巨人の球団施設は、12月から使用しているといい、「だいぶ雰囲気は慣れてきた」と松本選手。

新天地で驚いたことは、「一番の違いは人の多さ。スタッフの方の人数もファイターズよりも倍以上いるんじゃないかって数がいる」と驚いたことを明かし、「まずは顔と名前をしっかりキャンプで覚えていきたい」と話しました。

一方、日本ハム時代の同僚だった郡拓也選手とは、再びチームメートへ。巨人の情報を聞いたかと聞かれ、「郡自身も人が多いので名前を覚えられませんよ」と話していたことを暴露。「僕がしっかり覚えて教られるようになりたい」と笑みを浮かべました。