２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８９円９７銭（０・２０％）高の４万５４０７円４５銭だった。

２営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、上昇したのは１５３銘柄と半数以下にとどまったが、半導体関連銘柄の上昇幅が大きく、相場を支えた。

読売３３３は前日に７００円を超える大幅安となっていた。２７日の取引では、こうしたことへの反動から半導体関連株を中心に買い戻された。外国為替市場で円相場が前日と比べてやや円安・ドル高に振れたことも追い風となった。

個別銘柄の上昇率は、半導体製造装置を手がけるＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣの８・１６％がトップだった。レゾナック・ホールディングス（ＨＤ、６・９５％）、アドバンテスト（５・８５％）と続いた。

下落率は、再建計画が経済産業相から認定された東京電力ＨＤの７・９２％が最大で、神戸物産（３・６９％）、日本製鋼所（３・４９％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４４８円２９銭（０・８５％）高の５万３３３３円５４銭だった。２営業日ぶりに上昇した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１１・１０ポイント（０・３１％）高い３５６３・５９。