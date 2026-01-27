ドリンク無料券も！買うたびにクーポンがもらえるセブン・ローソン・ファミマのお得なキャンペーンまとめ《1月27日時点》
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンが開催中です。
今回は2026年1月27日時点で発表されているお得情報をまとめました。
プリンやヨーグルトを買うと最大50円引きクーポンもらえる
セブンのキャンペーン【グリコのプリン・ヨーグルト30円引き】
1月22日から2月4日までの期間、グリコのプリン・ヨーグルトを購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●グリコ Bigプッチンプリン
●グリコ とろ〜りクリームonプリン
●グリコ ヨーグルト健康
クーポン利用期間は1月22日から2月11日まで。【森永のヨーグルト・プリン50円引き】
1月22日から2月4日までの期間、森永のヨーグルト・プリンを購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●森永 アロエヨーグルト
●森永 ビヒダスプレーンヨーグルト 加糖
●森永 焼プリン
●パルテノ プレーン 砂糖不使用
クーポン利用期間は1月22日から2月11日まで。【男梅サワー30円引き】
1月22日から2月4日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「男梅サワー」（350ml／500ml）を購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は1月22日から2月18日まで。【ユンケル半額】
1月22日から2月4日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のユンケルを購入するごとに、半額クーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●佐藤製薬 ユンケルローヤルC3（30mL）
●佐藤製薬 ユンケルローヤルD3（50mL）
クーポン利用期間は1月22日から2月11日まで。【ドリンク無料券がもらえる】
1月26日から31日までの期間、中華まんを一度に2個（組み合わせ自由）購入すると、ドリンク1本無料券がもらえます。
なお、冷蔵ケース内の中華まんはキャンペーン対象外です。
無料券で引き換えられるドリンクは以下の通り。
●サントリー 天然水（1L）
●カナダドライ ジンジャーエール（500ml）
●一（はじめ） レモングラスティー（600ml）
●イミューズ ヨーグルトテイスト（500ml）
クーポン利用期間は1月26日から2月6日まで。【スイーツ30円引き】
1月27日から2月2日までの期間、対象のセブンカフェを購入すると、次回使えるスイーツ30円引きクーポンがもらえます。
セブンカフェは、「セブンカフェ ティー」も対象です。ただし、セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外なのでご注意を。
また、クーポンは「しあわせ食感」または「THE SEVEN SWEETS」の表記があるスイーツ各種に対して利用できます。
クーポン利用期間は、1月27日から2月9日まで。
ローソンとファミマのお得情報
ローソンのキャンペーン【ハリボーまとめ買いで80円引き】
1月27日から2月9日までの期間、対象のハリボーを2個一緒に購入すると80円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●ハリボー フルーティーバスケット（45g）
●ハリボー ゴールドベア（80g）
●ハリボー ハッピーコーラ（80g）
●ハリボー ハッピーグレープ（80g）
ファミマのキャンペーン【ファミマルスイーツ80円引き】
1月27日から2月2日までの期間、ファミマルスイーツを購入してファミペイでギフトコード入力またはQRコード読み取りをすると、ファミマルスイーツに使える80円引きファミペイクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は1月27日から2月9日まで。
なお、クーポンの受け取りは1日1回限りです。
コンビニ各社では、さまざまなキャンペーンを実施しています。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
