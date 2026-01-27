ドリンク無料券も！買うたびにクーポンがもらえるセブン・ローソン・ファミマのお得なキャンペーンまとめ《1月27日時点》

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンが開催中です。

今回は2026年1月27日時点で発表されているお得情報をまとめました。

プリンやヨーグルトを買うと最大50円引きクーポンもらえる

セブンのキャンペーン

【グリコのプリン・ヨーグルト30円引き】

1月22日から2月4日までの期間、グリコのプリン・ヨーグルトを購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●グリコ Bigプッチンプリン

●グリコ とろ〜りクリームonプリン

●グリコ ヨーグルト健康

クーポン利用期間は1月22日から2月11日まで。

【森永のヨーグルト・プリン50円引き】

1月22日から2月4日までの期間、森永のヨーグルト・プリンを購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●森永 アロエヨーグルト

●森永 ビヒダスプレーンヨーグルト 加糖

●森永 焼プリン

●パルテノ プレーン 砂糖不使用

クーポン利用期間は1月22日から2月11日まで。

【男梅サワー30円引き】

1月22日から2月4日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「男梅サワー」（350ml／500ml）を購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は1月22日から2月18日まで。

【ユンケル半額】

1月22日から2月4日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のユンケルを購入するごとに、半額クーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●佐藤製薬 ユンケルローヤルC3（30mL）

●佐藤製薬 ユンケルローヤルD3（50mL）

クーポン利用期間は1月22日から2月11日まで。

【ドリンク無料券がもらえる】

1月26日から31日までの期間、中華まんを一度に2個（組み合わせ自由）購入すると、ドリンク1本無料券がもらえます。

なお、冷蔵ケース内の中華まんはキャンペーン対象外です。

無料券で引き換えられるドリンクは以下の通り。

●サントリー 天然水（1L）

●カナダドライ ジンジャーエール（500ml）

●一（はじめ） レモングラスティー（600ml）

●イミューズ ヨーグルトテイスト（500ml）

クーポン利用期間は1月26日から2月6日まで。

【スイーツ30円引き】

1月27日から2月2日までの期間、対象のセブンカフェを購入すると、次回使えるスイーツ30円引きクーポンがもらえます。

セブンカフェは、「セブンカフェ ティー」も対象です。ただし、セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外なのでご注意を。

また、クーポンは「しあわせ食感」または「THE SEVEN SWEETS」の表記があるスイーツ各種に対して利用できます。

クーポン利用期間は、1月27日から2月9日まで。

ローソンとファミマのお得情報

ローソンのキャンペーン

【ハリボーまとめ買いで80円引き】

1月27日から2月9日までの期間、対象のハリボーを2個一緒に購入すると80円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●ハリボー フルーティーバスケット（45g）

●ハリボー ゴールドベア（80g）

●ハリボー ハッピーコーラ（80g）

●ハリボー ハッピーグレープ（80g）

ファミマのキャンペーン

【ファミマルスイーツ80円引き】

1月27日から2月2日までの期間、ファミマルスイーツを購入してファミペイでギフトコード入力またはQRコード読み取りをすると、ファミマルスイーツに使える80円引きファミペイクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は1月27日から2月9日まで。

なお、クーポンの受け取りは1日1回限りです。

コンビニ各社では、さまざまなキャンペーンを実施しています。お得な機会を見逃さないで。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ