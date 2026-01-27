【週刊FLASH 2月10・17日号】 1月27日発売 価格：600円

【拡大画像へ】

光文社は、「週刊FLASH 2月10・17日号」を1月27日に発売した。価格は600円。

今号の表紙と巻頭には、桃月なしこさんが登場。現在放送中のドラマ「令和に官能小説作ってます」で主演を務める彼女が、「高嶺の純白」と題されたグラビアを披露する。

また、新人タレント・羽瀬レイナさんが「FLASH」に登場。緊張感の中にも大人の余裕を感じさせる表情を見せた。また、アイドルに転身した河本景さんや、星名美津紀さんの20代ラストグラビアも掲載される。

さらに、天野ちよさんや、「ミスマガジン2022」麻倉瑞季さんも登場。「ミスFLASH2026」の美波那緒さんは受賞を記念したソログラビア第2弾として、宮古島の青空の下で、健康的な身体を披露。そのほか、あまつまりなさんの通算5冊目となる最新写真集から最速カットを独占掲載し、永島優美さんのフリーキャスター転身後初めて雑誌に登場する。

【桃月なしこさん】

【羽瀬レイナさん】

【河本景さん】

【星名美津紀さん】

【天野ちよさん】

【麻倉瑞季さん】

【美波那緒さん】

【あまつまりなさん】

【永島優美さん】

