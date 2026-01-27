地上波連ドラ初主演の桃月なしこさんが表紙に登場！「週刊FLASH」2月10・17日号が本日発売
【拡大画像へ】
光文社は、「週刊FLASH 2月10・17日号」を1月27日に発売した。価格は600円。
今号の表紙と巻頭には、桃月なしこさんが登場。現在放送中のドラマ「令和に官能小説作ってます」で主演を務める彼女が、「高嶺の純白」と題されたグラビアを披露する。
また、新人タレント・羽瀬レイナさんが「FLASH」に登場。緊張感の中にも大人の余裕を感じさせる表情を見せた。また、アイドルに転身した河本景さんや、星名美津紀さんの20代ラストグラビアも掲載される。
さらに、天野ちよさんや、「ミスマガジン2022」麻倉瑞季さんも登場。「ミスFLASH2026」の美波那緒さんは受賞を記念したソログラビア第2弾として、宮古島の青空の下で、健康的な身体を披露。そのほか、あまつまりなさんの通算5冊目となる最新写真集から最速カットを独占掲載し、永島優美さんのフリーキャスター転身後初めて雑誌に登場する。【桃月なしこさん】
桃月なしこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
FLASHデジタル写真集「Queen of Beauty」桃月なしこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央【羽瀬レイナさん】
羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也
FLASHデジタル写真集「このスタイル、反則級」羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也【河本景さん】
河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝
FLASHデジタル写真集「気まぐれ、気まま、君しだい」河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝【星名美津紀さん】
星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫
FLASHデジタル写真集「少女じゃいられない」星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫【天野ちよさん】
天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之
FLASHデジタル写真集「All day long」天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之【麻倉瑞季さん】
麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO【美波那緒さん】
美波那緒(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫【あまつまりなさん】
あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト【永島優美さん】
永島優美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝