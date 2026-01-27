衆議院選挙の期日前投票が28日に始まります。



急な解散総選挙で投票所への入場券の発送に遅れが出ていますが、入場券が手元になくても本人確認ができれば投票が可能となっています。



期日前投票が始まるのを前に、秋田市役所では市の選挙管理員会が投票所の設営作業を行いました。



解散から投票日まで16日間と戦後最短の日程となった今回の衆院選。



自治体の準備にも大きな影響が出ています。





秋田市では投票所への入場券の発送が期日前投票の開始に間に合いませんでした。各家庭に届くのは30日金曜日ごろの見込みです。ただ、入場券が手元にない場合でも免許証やマイナンバーカードなどで、本人確認ができれば期日前投票が可能となっています。秋田市選挙管理委員会事務局 阿部雅紀事務局長「もし期日前投票当日、入場券がない場合はこちらに来ていただいて宣誓書を書いていただいて、なおかつ本人確認のとれるものを持参していただければその場で投票はできます」「天気のいいところを見ながらですね、なおかつ足元も悪いので足元気をつけながら投票所の方に足を運んでいただけたらと思います」期日前投票所は28日から投票日前日の来月7日まで県内171か所に順次設けられます。