秋田2区には自民党と中道改革連合の、秋田3区には自民党と国民民主党の前の議員が立候補しました。



秋田3区は7度目の直接対決で、この2人による一騎打ちは初めてです。

◇秋田2区

秋田2区には、自民党の前の議員 福原淳嗣氏58歳と、中道改革連合の前の議員 緑川貴士氏41歳の、2人が立候補しました。

■自民・前 福原淳嗣候補

自民・前 福原淳嗣候補

「私たち秋田人は、今こそ、胸を張ってこう訴えるべきであります。日本列島を強く豊かにできるのは、我がふるさと秋田だと。そうではないでしょうか」





■中道・前 緑川貴士候補

初めて国政選挙へ挑戦した前回の衆院選は比例で復活当選した前の大館市長の福原氏。再生可能エネルギーや環境リサイクル産業などで日本をリードする拠点づくりを進めたい考えです。また、防災庁の設置に合わせ国土の強靭化を進めると訴えています。

中道・前 緑川貴士候補

「安心してこの地域で、秋田で子どもを希望すれば産み育てることができる。そして中小企業が着実に前に進むことができる。不安なく老後をこの秋田で全うすることができる。そうした政治を私は全力で進めてまいりたい」



4回目の当選を目指す緑川氏。今回は中道改革連合からの出馬です。



高市政権の解散・総選挙を厳しく批判し、速やかな物価高対策の実現を訴えています。



子育て世帯の経済的な負担の軽減や、保育の受け皿の整備を進め、仕事と子育てを両立できる社会を築いていきたい考えです。

◇秋田3区

秋田3区に立候補したのは、自民党の前の議員 御法川信英氏61歳と国民民主党の前の議員村岡敏英氏65歳です。



7度目の争いとなる2人、初めて一騎打ちとなりました。

■自民・前 御法川信英候補

自民・前 御法川信英候補

「できないと言うんではなくて、やるために何ができるんだということをもっともっと考えていかなくてはならない。そういう意欲を持って農業であれ商工業であれ、やっていこうとしている人がたが、若い人がたが実はたくさんいるんですよ。そういう人がたを応援しなくてね、どうやって秋田の未来がつくれるんですか」



8回目の当選を目指す御法川氏。



これまでに財務副大臣や国土交通副大臣などを歴任し、現在は、党の国会対策委員長代理のほか、秋田県連の会長も務めています。



県と国との調整役としての実績も前面に押し出していて、産業振興による賃金アップ、輸出や加工でコメの需要を増やしそれに応じた生産を促す政策などを進めると訴えています。

■国民・前 村岡敏英候補

国民・前 村岡敏英候補

「本当の猫の目農政で農業やる人はもっといなくなるよと。それでやっと変わることになりました。これから食料、農業農村という基本計画の中で、農業者の方々がに担い手に引き継げる。所得がちゃんと上がって農業でめしを食えるという政策をとってまいります」



4回目の当選を目指す村岡氏。



国民民主党の選挙対策委員長を務めていて、秋田の課題を解決することは全国の道しるべになると強調しています。



「生活最優先」「経済最優先」の政治を進めるとして、“もうかる農業”の仕組みなどを後押ししたい考えです。



また食料安全保障のためにもコスト割れにならないよう生産者を支援すべきだと訴えています。



ーーーーーーーーーー



立候補の受け付けは午後5時で締め切られました。



衆院選の投票日は来月8日日曜日で、12日間の選挙戦がスタートしています。