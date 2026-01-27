衆議院選挙が27日に公示され、県内3つの選挙区にはあわせて10人が立候補しました。



真冬に行われる総選挙。



秋田1区には6人が乱立し、12日間の選挙戦をスタートさせました。



秋田1区に立候補したのは届け出順に、自民党の前の議員 冨樫博之氏70歳と、国民民主党の新人 木村佐知子氏39歳、参政党の新人 佐藤美和子氏66歳、共産党の新人 鈴木知氏49歳、中道改革連合の新人 早川周作氏49歳、日本維新の会の新人 松浦大悟氏56歳のあわせて6人です。

■自民・前 冨樫博之候補

「やはり地方創生なんですよ。このことによって雇用が生まれ、そして若者は結婚をし、そしてまた関係人口、交流人口、様々な形の中で、あるいはさらには、この観光にも向けるでしょう。そのエネルギーを使った農業もこれから進んでいくでしょう。こういうことをしっかりと私に託していただきたい」



自民党の、前の議員の冨樫氏は、秋田1区で5回連続当選し、これまで復興副大臣や、総務副大臣などを歴任してきました。



防災・減災のためのインフラ整備を進めることや、食料品の消費税を2年間ゼロにするなど、高市政権が掲げる物価高対策を進めていきたいと訴えています。

■国民・新 木村佐知子候補

「これまでの秋田ずーっと同じ政治が続いてきた。同じ人が政治家になって、この中からまぁ選ぶんだばなって。そう思ってきた人、私がいます。私がいるからってきょうから11日間伝えて伝えて伝えますから」



木村氏は秋田市出身の弁護士で、2023年の東京・台東区議会議員選挙でトップ当選を果たしました。



国政選挙への出馬は初めてです。



候補者の中で唯一30代で、小学生の長女と長男を育てている木村氏。



子育てしやすい環境づくりや、地方を豊かにする政策などを実現すると訴えています。

■参政・新 佐藤美和子候補

「ぜひこの消費税だけはなくさなければいけない。廃止にしなければいけない。もし1回でできなかったら段階的に減らしていく。それが私たちの一番の主張です。そして積極財政。財源は税金だけではありません。国債というものを発行できます」



県内の公立小学校で、36年間教員を務めた経験を持つ佐藤氏。



国政選挙への挑戦は、去年7月の参議院選挙に続き、2度目です。



教育環境を充実させることや、食料自給率を100％にすること、また、農林水産業に携わる人の所得補償を行う政策を実現したいと訴えています。

■共産・新 鈴木知候補

「この先も秋田にいたいと思える。そういう秋田に作っていくことが今必要です。そのためにも、年金制度を見直していく。どんな方でも、若いみなさんも、老後も秋田で安心して暮らせる、安心と信頼のある年金制度を作っていくことが、今必要ではないでしょうか」



中小企業で働く人たちの賃上げや消費税の減税が必要だと訴える共産党の鈴木氏。



大企業応援から国民の暮らしを第一にした政治への転換が必要だとアピールします。



また、新たに農業を始める人を支援するための法律を整備し、農家の所得向上にも力を入れたい考えです。

■中道・新 早川周作候補

「平和をしっかりと享受して、この秋田で生まれ育って良かった。また、子どもたちがしっかりとこの秋田で夢を見ることができる。そういった社会を国民ファーストの世界観をつくっていく」



卓球Tリーグ男子、琉球アスティーダの運営会社で会長兼社長を務めている早川氏。



経営者としての経験と人脈を生かして、300社の企業誘致と6,000人の新規雇用を生み出すことを公約に掲げました。



また、地方創生に関する国の予算配分を見直して、秋田の人口減少に歯止めをかけたいと訴えています。

■維新・新 松浦大悟候補

「秋田の今を変えたい。そして秋田にもう一度にぎわいを取り戻したい。どうかその思いを私に託していただけないでしょうか。改革を止めるな。それが今回の選挙のテーマだと思っています。秋田においてももっともっと改革を前に進めていきたいと思います」



国政選挙7回目の挑戦となる元参議院議員の松浦氏は、2007年以来19年ぶりの当選を目指しています。



首都圏との格差拡大を解決するため地方分権を進めることや、社会保険料の引き下げなど、スピード感を持って実現していくと訴えています。