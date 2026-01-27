全国公開中の映画『アウトローズ』の新たな本編映像が公開された。

参考：『アウトローズ』本編映像＆新場面写真公開 宿敵同士が対峙する緊迫のシーンが

本作は、2018年公開の映画『ザ・アウトロー』の続編となるクライムアクション。前作『ザ・アウトロー』に続きクリスチャン・グーデガストが監督・脚本を務めた。全米公開初日興行収入第1位を記録し（BOX OFFICE MOJO）、すでに第3作の製作も決定している。

休職処分中のロサンゼルス郡保安局刑事ニック（ジェラルド・バトラー）は、銀行強盗事件ののち逃亡したドニー（オシェア・ジャクソン・Jr.）の行方を追って、単身ヨーロッパへ。やがて、ドニーが窃盗を繰り返す犯罪組織と行動を共にしているとの情報を掴んだニックは、世界最大のダイヤモンド取引所を狙う壮大な強盗計画に巻き込まれていく。

公開された映像は、ニックとドニー、そして強盗団の一員、スラヴコ（サルヴァトーレ・エスポジト）が、電気自動車“ポルシェ タイカン”に乗り込み、激しいカーチェイスを繰り広げるシーン。2台の車に追われる彼らは、後続車との銃撃戦に突入する。薄暗いトンネル内に響き渡る電気自動車独特のモーター音と、ライフルの乾いた銃撃音。その最中には「弾倉交換！」と叫びながらマガジンを入れ替える場面も描かれている。

（文＝リアルサウンド映画部）