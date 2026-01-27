TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第4話「待機指令： ミューリッド要塞」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報、ロケーションビジュアルの第3弾が公開された。

参考：『進撃の巨人』リヴァイとジークの決着シーンの“謎”を解く 復活上映で注目したい名場面

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

第一王都の防衛拠点ミューリッド要塞に到着したザイロたち。大酒保で賑わう中、ザイロとテオリッタのもとへパトーシェがやってくる。そして彼女の口から、テオリッタを巡る軍部と神殿の思惑が明かされるのだった。

公開された場面写真では、目を輝かせるテオリッタや照れるドッタ・ルズラスの姿などが切り取られている。

なお、脚本を猪原健太、絵コンテを町谷俊輔 、演出を飛田剛、総作画監督を矢向宏志、作画監督を石塚空良、杉浦尭侑、鈴木FALCO、髙嶋宏之、津久井快がそれぞれ手がけていることも発表された。

さらに、物語の舞台を描いたロケーションビジュアルの第3弾「ミューリッド要塞編」も公開。迫りくる魔王や異形を撃退するため、第4話から登場する「ツァーヴ」と共に、偵察任務へ出発するザイロたちが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）