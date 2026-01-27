テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期第15話「私のカード」のあらすじと先行カット、予告が公開された。

原作漫画の『メダリスト』は、2022年に「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位を受賞し、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞。さらに2027年に劇場版の公開も決定している。

中部ブロック大会・ノービスA女子の競技が開幕。今回は狼嵜光という圧倒的強者がいないことで、誰もがトップに立てるチャンスがあった。そうした状況の中、全日本出場権をかけた上位5席の椅子取りゲームが始まる。

公開された第4話先行カットでは、結束いのりと明浦路司の2ショットをはじめ、申川りんな、炉場愛花らのパフォーマンスの様子が切り取られている。

さらに、放送開始を記念して、『薫る花は凛と咲く』の三香見サカや、『WINDBREAKER』のにいさとる、『ワンダンス』の珈琲といった、漫画家・イラストレーター陣より応援イラストが続々と到着。応援イラストは『メダリスト』アニメ公式Xにて今後も公開されていく予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）