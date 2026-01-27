マクアケの１０～１２月営業益は３．３倍、家電やガジェットの大型案件創出で取扱高増 マクアケの１０～１２月営業益は３．３倍、家電やガジェットの大型案件創出で取扱高増

マクアケ<4479.T>は２７日の取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の単独決算を発表した。売上高が１４億６３００万円（前年同期比４９．２％増）、営業利益が３億３４００万円（同３．３倍）だった。同社はクラウドファンディングのプラットフォーム「Ｍａｋｕａｋｅ」を運営している。１０～１２月は家電やガジェットの大型案件の創出により取扱高が大幅に増えた。



通期計画は据え置いた。営業利益の通期計画（４億円）に対する進捗率は８４％と高水準であるものの、一般流通促進フェーズにおける新サービスの機能強化へ投資を進める。第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の決算発表時に、投資の実行状況と効果を踏まえ精度の高い通期業績予想を開示する予定だ。



