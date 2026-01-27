フルーツデザインのミニーがたまらない。ディズニーストアから“甘かわいい”新コレクション「GLOSSY FRUITS」が登場

ウォルト・ディズニー・ジャパンは1月30日、新コレクション「GLOSSY FRUITS」をディズニーストア店舗にて発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは27日から先行販売します。

■ミニーマウスやマリーが甘いフルーツのデザインになったグッズが集結

同コレクションは、飴でコーティングされた甘いフルーツがテーマ。

「ミニーマウス」や『おしゃれキャット』の「マリー」とフルーツを組み合わせたデザインによるグッズが勢揃いします。

グッズにはクリア素材やラメを取り入れ、透明感のあるいちごやさくらんぼ、光沢感のあるリボンがポイントとなっています。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンでは、いちごを抱きしめた「ミニー」や「マリー」、「チップ＆デール」が登場。一部店舗限定で、さくらんぼコスチューム姿の「スティッチ」と「スクランプ」のデザインも取り扱います。

さらに、ピンクを基調にフルーツ柄がキュートな「ショッピングバッグ」や「パスケース」（各2,600円）、「ルームウェア」（6,600円）なども用意しました。

そのほか、「うるぽちゃちゃん」や「UniBEARsity（ユニベアシティ）」 のグッズも登場します。

ぜひこの機会に、甘くて可愛い「GLOSSY FRUITS」コレクションを手に入れて、心を弾ませてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

※商品一部抜粋

商品名：ショッピングバッグ

価格：600円

商品名：ぬいぐるみ＜ミニー＞

価格：4,400円

商品名：ぬいぐるみ バッグ入り＜マリー＞

価格：5,500円

商品名：ぬいぐるみキーチェーン＜チップ＆デール＞

価格：4,600円

商品名：ワッフルクッキー 缶入り

価格：2,000円

商品名：パスケース

価格：各2,600円

商品名：ルームウェア

価格：6,600円

商品名：ヘアクリップ

価格：2,500円

商品名：ぬいぐるみ

価格：6,300円

商品名：ぬいぐるみキーチェーン

価格：4,600円

商品名：商品名：うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

価格：各1,800円

商品名：ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 シークレットポンチョ（もも、メロン）

価格：各2,400円

商品名：ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 ポンチョ（さくらんぼ）

価格：3,300円

（C）Disney

（フォルサ）