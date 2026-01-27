フルーツデザインのミニーがたまらない。ディズニーストアから“甘かわいい”新コレクション「GLOSSY FRUITS」が登場
ウォルト・ディズニー・ジャパンは1月30日、新コレクション「GLOSSY FRUITS」をディズニーストア店舗にて発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは27日から先行販売します。
■ミニーマウスやマリーが甘いフルーツのデザインになったグッズが集結
同コレクションは、飴でコーティングされた甘いフルーツがテーマ。
「ミニーマウス」や『おしゃれキャット』の「マリー」とフルーツを組み合わせたデザインによるグッズが勢揃いします。
グッズにはクリア素材やラメを取り入れ、透明感のあるいちごやさくらんぼ、光沢感のあるリボンがポイントとなっています。
ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンでは、いちごを抱きしめた「ミニー」や「マリー」、「チップ＆デール」が登場。一部店舗限定で、さくらんぼコスチューム姿の「スティッチ」と「スクランプ」のデザインも取り扱います。
さらに、ピンクを基調にフルーツ柄がキュートな「ショッピングバッグ」や「パスケース」（各2,600円）、「ルームウェア」（6,600円）なども用意しました。
そのほか、「うるぽちゃちゃん」や「UniBEARsity（ユニベアシティ）」 のグッズも登場します。
ぜひこの機会に、甘くて可愛い「GLOSSY FRUITS」コレクションを手に入れて、心を弾ませてみてはいかがでしょうか。
■商品概要
※商品一部抜粋
商品名：ショッピングバッグ
価格：600円
商品名：ぬいぐるみ＜ミニー＞
価格：4,400円
商品名：ぬいぐるみ バッグ入り＜マリー＞
価格：5,500円
商品名：ぬいぐるみキーチェーン＜チップ＆デール＞
価格：4,600円
商品名：ワッフルクッキー 缶入り
価格：2,000円
商品名：パスケース
価格：各2,600円
商品名：ルームウェア
価格：6,600円
商品名：ヘアクリップ
価格：2,500円
商品名：ぬいぐるみ
価格：6,300円
商品名：ぬいぐるみキーチェーン
価格：4,600円
商品名：商品名：うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ
価格：各1,800円
商品名：ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 シークレットポンチョ（もも、メロン）
価格：各2,400円
商品名：ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 ポンチョ（さくらんぼ）
価格：3,300円
（C）Disney
（フォルサ）