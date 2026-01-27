ときめきが止まらない……！　銀座コージーコーナー×サンリオのコラボケーキが登場

銀座コージーコーナーは1月23日より、サンリオキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」の予約受付を開始しました。

■サンリオキャラクターズをイメージした9個のプチケーキが登場

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」（3,564円）は、それぞれのキャラクターをイメージした9個のプチケーキの詰め合わせです。

登場キャラクターは、「ハンギョドン」や「 ハローキティ」、「シナモロール」、「クロミ」、「マイメロディ」、「けろけろけろっぴ」、「ポムポムプリン」、「リトルツインスターズ」、「ポチャッコ」。

ソーダ風味ホイップクリームのケーキやアップルカスタードクリームのタルト、プリン風味のロールケーキ、ソーダ・ピーチ味のゼリーなどが楽しめます。

さらに、同商品を購入すると、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットが貰えます。

「ハローキティのアップルケーキ」（777円）は、「ハローキティ」をイメージした1人分のサイズによるケーキです。アップル風味のスポンジでアップルダイス入りのチーズ風味クリームをサンドしています。

「ハローキティ」の好物である“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたアップルカスタードクリームでかたどった顔も特徴。

ネット予約の受付は、3月10日まで。お渡し期間は2月16日〜3月15日となっています。

ぜひこの機会にサンリオのキャラクターと一緒にときめくスイーツタイムを堪能してみてはいかがでしょうか。

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662478

（フォルサ）