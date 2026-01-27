Zoff×FRUITS ZIPPERのコラボアイウェアコレクションを発売！ メンバーカラーのメガネも登場
メガネブランドのZoffは1月23日より、アソビシステムが手掛けるアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」とのコラボによるアイウェアコレクション「Zoff｜FRUITS ZIPPER」を発売します。
■各メンバーのセレクトモデル＆メンバーカラーのモデル全14種が登場
同コラボでは、“FRUITS ZIPPERとの出会いが、目元に魔法をかける。”がテーマ。
各メンバーがそれぞれ「今、自分がかけたいメガネ」をセレクトした“Member’s select”には、透け感カラーによる「早瀬ノエルモデル」、オリーブカラーの「仲川瑠夏モデル」、べっこう柄と細身フレームによる「月足天音モデル」が登場。
「真中まなモデル」はシルバーのフレーム、「櫻井優衣モデル」はブラウンカラーと丸みシルエット、大きめサイズが特徴のフレーム、「鎮西寿々歌モデル」はブラウンカラーの華奢なフレーム、「松本かれんモデル」はプラスチック×メタル素材によるフレームでの展開となっています。
さらに、メンバーカラーを取り入れた“Member’s color”モデルも用意しました。
また、全てのフレームにはメガネケースとメガネ拭きが付属。メンバーカラーが散りばめられたオリジナルデザインとなっています。
■商品概要
商品名：Zoff｜FRUITS ZIPPER
＜価格＞
早瀬ノエルモデル：
NOEL’s select ZA251053_43A1 1万1,100円
NOEL’s color ZA251054_43A1 7,700円
仲川瑠夏モデル：
LUNA’s select ZF251011_64A1 1万1,100円
LUNA’s color ZA251054_14E3 7,700円
月足天音モデル：
AMANE’s select ZY252031_49E1 1万1,100円
AMANE’s color ZA251054_14E1 7,700円
真中まなモデル：
MANA’s select ZF252023_15E1 1万1,100円
MANA’s color ZA251054_14E2 7,700円
櫻井優衣モデル：
YUI’s select ZY252032_43F1 1万1,100円
YUI’s color ZA251054_43A3 7,700円
鎮西寿々歌モデル：
SUZUKA’s Select ZO252010_43E1 1万1,100円
SUZUKA’s color ZA251054_43A4 7,700円
松本かれんモデル
KAREN’s select ZC251019_48A1 1万1,100円
KAREN’s color ZA251054_43A2 7,700円
発売日：2026年1月23日
取扱店舗：Zoff店舗（アウトレット除く）、Zoff公式オンラインストア他
（フォルサ）