Zoff×FRUITS ZIPPERのコラボアイウェアコレクションを発売！　メンバーカラーのメガネも登場

メガネブランドのZoffは1月23日より、アソビシステムが手掛けるアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」とのコラボによるアイウェアコレクション「Zoff｜FRUITS ZIPPER」を発売します。

■各メンバーのセレクトモデル＆メンバーカラーのモデル全14種が登場

同コラボでは、“FRUITS ZIPPERとの出会いが、目元に魔法をかける。”がテーマ。

各メンバーがそれぞれ「今、自分がかけたいメガネ」をセレクトした“Member’s select”には、透け感カラーによる「早瀬ノエルモデル」、オリーブカラーの「仲川瑠夏モデル」、べっこう柄と細身フレームによる「月足天音モデル」が登場。

「真中まなモデル」はシルバーのフレーム、「櫻井優衣モデル」はブラウンカラーと丸みシルエット、大きめサイズが特徴のフレーム、「鎮西寿々歌モデル」はブラウンカラーの華奢なフレーム、「松本かれんモデル」はプラスチック×メタル素材によるフレームでの展開となっています。

さらに、メンバーカラーを取り入れた“Member’s color”モデルも用意しました。

また、全てのフレームにはメガネケースとメガネ拭きが付属。メンバーカラーが散りばめられたオリジナルデザインとなっています。

■商品概要

商品名：Zoff｜FRUITS ZIPPER

＜価格＞

早瀬ノエルモデル：

NOEL’s select ZA251053_43A1 1万1,100円

NOEL’s color ZA251054_43A1 7,700円

仲川瑠夏モデル：

LUNA’s select ZF251011_64A1 1万1,100円

LUNA’s color ZA251054_14E3 7,700円

月足天音モデル：

AMANE’s select ZY252031_49E1 1万1,100円

AMANE’s color ZA251054_14E1 7,700円

真中まなモデル：

MANA’s select ZF252023_15E1 1万1,100円

MANA’s color ZA251054_14E2 7,700円

櫻井優衣モデル：

YUI’s select ZY252032_43F1 1万1,100円

YUI’s color ZA251054_43A3 7,700円

鎮西寿々歌モデル：

SUZUKA’s Select ZO252010_43E1 1万1,100円

SUZUKA’s color ZA251054_43A4 7,700円

松本かれんモデル

KAREN’s select ZC251019_48A1 1万1,100円

KAREN’s color ZA251054_43A2 7,700円

発売日：2026年1月23日

取扱店舗：Zoff店舗（アウトレット除く）、Zoff公式オンラインストア他

