サンリオ展史上最大！　60年を超える歴史が詰まった「サンリオ展 FINAL ver.」開催決定

サンリオ展FINAL実行委員会は4月9日〜6月21日、「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」を、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーにて開催します。

■史上最大の200キャラクターが展示に登場

同展は、サンリオの創業60年を記念して2021年より日本各地を巡回して開催してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてパワーアップした企画となります。

展示では、サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、“カワイイ”文化がどのように成長していったかや、その裏にある“サンリオの想い”を貴重なデザインや商品とともに解説。

「サンリオ展」にして史上最大規模となる200キャラクターが展示に登場するほか、過去から現在に至るまで展開してきたサンリオグッズも展示点数を増量して公開します。

ぜひこの機会に、サンリオの魅力を再発見してみてはいかがでしょうか

■開催概要

展覧会名：サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史

会期：2026年4月9日〜6月21日

会場：森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）

主催：サンリオ展FINAL実行委員会

公式サイト：https://tokyofinalexhibition.com

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP660009

（フォルサ）