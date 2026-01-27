今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第82回（2026年1月27日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「ヘブン先生日録」にサワのことを書いてもらおう

サワ（円井わん）に手紙を書きたいがうまく書けず悩むトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）に、ヘブン（トミー・バストウ）がある策を伝授する。

「勉強頑張る 友達います。私応援する します」

サワのことを「ヘブン先生日録」に載せようというのだ。「いやダメだわ。そげな派手なことをしたらおサワ、余計に」とトキは尻込みするが、騒がれないように名前は伏せればいいとヘブンは言う。

「手紙、難しい。But新聞、梶谷さんおまかせ」

トキが主観で手紙を書くといろいろ考えてうまく書けないが、文章のプロである梶谷（岩崎う大）なら、客観的に良く書いてくれると、ヘブンは意外と梶谷を信頼している。ダイジョウブか。

「うれしいと思うぞ」「私だったらうれしいわ」と司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）も大賛成。

「余計なこと書くだないぞ面白がって」「尾ひれはひれをつけんでごしなさい」と釘を刺す。

「ぐっとこらえます」と請け負う梶谷。新聞はチェックがないから心配だ。

主題歌明けは白鳥倶楽部。サワが庄田（濱正悟）に教わって算数の勉強中。

「いつの間にやら、師弟関係」とからかわれるが、「いやいやわしの力を利用してるだけだから、ねえ？」と庄田はサワを尊重する。いい人だなあ。

そこへ、山橋（柄本時生）が余った牛肉を使ってミートパイを作って持ってきた。サックサクのそれにみんな「なんじゃこりゃ」と舌鼓をうつ。ほんとうにおいしそうだった。

サワは最初、遠慮するが、庄田に「勉強には息抜きも大事。食べたらまた頑張ろう」と促され、「実はずっとおなかが空いちょったんで」と素直に食べる。はじめての西洋料理にサワの表情が変わる。そしてみんなで「なんじゃこりゃ〜」。

