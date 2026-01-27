Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が自身のInstagramを更新。『Le Gala Des Pieces Jaunes（Piecesのeはアキュート・アクセント付きが正式表記）』のオフショットを公開した。

【写真】フィリックスの最新爆イケショット／Stray Kids集合ショット【動画】『Le Gala Des Pieces Jaunes』でのステージパフォーマンス

■Stray Kidsフィリックス、ワイルドとエレガントが同居した爆イケショット公開

Stray Kidsは、1月22日（現地時間）にフランス・パリで行われたチャリティーコンサート『Le Gala Des Pieces Jaunes』に出演。フィリックスはそのオフショットとして、白シャツに黒ネクタイを締め、金ボタンが上品な黒のショートジャケット、レザーの黒パンツを纏った姿でソファに座る5枚の写真をポストした。

フィリックスはブロンドの長髪をオールバックにセット。挑発的な視線を向けたり（1、5枚目）、わずかに口角を上げ、柔らかな表情（4枚目）を見せながら、様々なポーズを披露した。

SNSには「貴公子」「王子様のよう」「なんでそんなに可愛いの？」「美しい！」「輝いてる」など、世界中のファンから反響が寄せられている。

なお、Stray Kidsの公式Xでは、メンバーの集合ショットが2枚公開されている。

■写真：Stray Kids『Le Gala Des Pieces Jaunes』でのパフォーマンス