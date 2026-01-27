レイニ、「アルバムの中で一番好きな曲」と、想いが詰まった新曲「アルストロメリア」を紹介

■「もともとひねくれてるので、夢みたいなものがないんですが。将来、たくさんのお客様の目の前で僕が歌っている姿を想像して、その想像のシーンにいる自分に憧れたりしています」（レイニ）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。1月は俳優であり、シンガーソングライターのレイニが担当MCとして登場。

1月27日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、1月21日にリリースされた1stアルバム『Act.0』に収録されている「アルストロメリア」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、1月21日にリリースされた、レイニの1stアルバム『Act.0』の収録曲『アルストロメリア』です」とレイニが曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「この曲は“アルストロメリア”という花の花言葉をモチーフに、みんなの青春だったり、友達、恋人、好きな人、そんな人への思いを詰めこんだ一曲です」と楽曲について説明したレイニ。

「この曲は、いつもライブで一緒に演奏してくれているバンドメンバーたちと一緒にレコーディングさせていただきました」とレコーディングについて話すと、「そのときの微笑ましいレコーディング風景は、僕のSNSなどでご覧いただけると思いますので、よければそちらもチェックしてみてください」と紹介。

さらに、「この曲は『Act.0』というアルバムの中でも、僕の一番好きな曲になったんじゃないかな？と思います」と明かし、僕の心を集めた曲、みんなもいっぱい聴いてくださったら嬉しいです」とリスナーに薦めた。

そして１月度の月替りMCは、この日で最後となったレイニ。今後の夢や目標について、「夢ね。毎回聞かれるんですよ、『夢はないの？』みたいな。で、毎回言うんですよ、『夢ってなんだろう？』って」と語ると、「もともとひねくれてるので、夢みたいなものや『僕はこうなりたいんだ』みたいなのがないんです。いつも言うのは将来、たくさんのお客様の目の前で僕が歌っている姿を想像して、その想像のシーンにいる自分に憧れたりしていますっていうことで」と独自の視点で夢について語ったレイニ。

「今後もアーティスト・レイニとして、もっともっと歌を歌って、俳優活動もして。たくさんのお客さんの前で自分の歌を聴かせられる舞台に立つことを目標に頑張っていきたいと思います」と目標を語ると、「（月替りMCは）今回がラストになりますが、今年の夏頃にまたライブをする予定なので、 SNSやホームページなどをぜひチェックして下さい」と告げ、「今後も応援よろしくお願いします」と番組を締めくくった。

レイニの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

1月27日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.1.21 ON SALE

ALBUM『Act.0』

■関連リンク

レイニ OFFICIAL SITE

https://tristone.co.jp/actors/reini/